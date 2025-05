Audi Q4 e-tron in cambiamento: arriva un nuovissimo restyling

Una versione camuffata ha anticipato il futuro dell’Audi Q4 e-tron Sportback, pizzicata durante i test su strada. Il modello, in produzione dal 2021, si prepara a un restyling che si concentrerà su dettagli estetici cruciali. Il cofano e i parafanghi sembrano confermati, ma griglia, paraurti e fari saranno ripensati con una nuova firma visiva. Soprattutto il frontale mostra l’adozione di una tecnologia DRL ispirata alla Q6 e-tron, segnale chiaro di una volontà di avvicinamento ai modelli più recenti della gamma. Anche la griglia inferiore assume un disegno inedito, lasciando presagire una volontà di rendere il SUV Audi più dinamico e moderno. Sul posteriore le modifiche appaiono più contenute, con probabili ritocchi ai gruppi ottici e alla forma del paraurti. L’intero corpo vettura mantiene l’impostazione sportiva tipica della variante coupé, segno che Audi punta ancora sullo stile personale per affascinare il mercato.

Interni rivisti e infotainment aggiornato nell’Audi elettrica

L’abitacolo non è stato ancora mostrato, ma le indiscrezioni parlano di rivestimenti inediti e miglioramenti alla plancia. Trattandosi di un restyling, è prevedibile un’evoluzione del sistema infotainment, adeguato agli standard più recenti del marchio. Gli aggiornamenti potrebbero includere una nuova interfaccia, una maggiore reattività e una migliore integrazione con smartphone e servizi cloud. L’esperienza a bordo potrebbe essere al centro dell’intervento, per offrire sensazioni premium e tecnologia intuitiva. Audi starebbe lavorando per elevare la percezione qualitativa, sfidando diretti concorrenti in un segmento sempre più affollato.

Dal punto di vista meccanico non è emersa ancora alcuna conferma ufficiale. L’Audi Q4 e-tron continuerà probabilmente ad appoggiarsi sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, con versioni a motore singolo e doppio per garantire anche la trazione integrale. Ci si aspetta però un’ottimizzazione dell’efficienza per aumentare l’autonomia complessiva. Audi potrebbe puntare anche su nuovi sistemi ADAS, con funzionalità potenziate e maggiore sicurezza attiva. Il 2024 si è chiuso con un calo del 12% nelle vendite e serve un’inversione di rotta. Il restyling dell’Audi Q4 e-tron è dunque una tappa fondamentale per il rilancio del marchio nell’elettrico. Il debutto ufficiale è atteso entro la fine dell’anno. Non ci resta che attendere le immagini di quando non avrà più camuffamenti.