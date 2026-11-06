Attacchi ai frigoriferi: ACN rilancia le verifiche sugli impianti

Gli attacchi ai sistemi frigoriferi registrati in Europa e anche in Italia hanno spinto le istituzioni a muoversi in fretta, e adesso sul tavolo ci sono le prime contromisure per contenere i rischi. Non si tratta di un episodio isolato da archiviare in pochi giorni. La vicenda ha messo in moto un meccanismo che coinvolge più livelli di responsabilità, dalle agenzie nazionali fino ai vertici di Bruxelles, con l’obiettivo di capire dove intervenire e come farlo senza perdere tempo.

A fare da apripista è l’ACN, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che ha deciso di rilanciare le verifiche sugli impianti considerati esposti. Il punto di partenza, insomma, è una mappatura di quei sistemi che per configurazione o per collegamento alla rete possono trasformarsi in un bersaglio raggiungibile da chi ha cattive intenzioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le verifiche di ACN sugli impianti esposti

Quando si parla di impianti esposti ci si riferisce, in termini generali, a dispositivi e sistemi di controllo che risultano accessibili dall’esterno. Nel caso della refrigerazione il tema è delicato perché questi apparati non sono semplici elettrodomestici ma componenti che lavorano spesso in contesti dove la temperatura va mantenuta stabile con continuità. Un’interferenza può quindi avere conseguenze ben più concrete di un semplice disservizio informatico.

La scelta dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale di tornare a controllare questi sistemi va letta proprio in quest’ottica. Prima di correggere bisogna sapere cosa c’è da correggere, e quante macchine si trovano in una condizione di vulnerabilità. Un lavoro paziente, poco spettacolare, ma necessario per avere un quadro affidabile della situazione nel nostro Paese.

Governo e Commissione europea scendono in campo

La questione però non resta confinata ai confini nazionali. Sugli attacchi ai frigoriferi si sono attivate anche altre autorità europee, segno che il fenomeno viene considerato di interesse comune e non un problema circoscritto a un singolo Stato. Accanto a loro si muovono il Governo italiano e la Commissione europea, che seguono la vicenda con attenzione.

Il coinvolgimento di soggetti così diversi racconta bene la portata del problema. Quando una minaccia tocca più Paesi contemporaneamente, la risposta frammentata rischia di essere poco efficace, mentre un’azione coordinata permette di condividere informazioni e di allineare le strategie di difesa. È questo il terreno su cui si stanno muovendo le istituzioni dopo le incursioni che hanno colpito il settore.

Le contromisure tecniche e organizzative

Sul fronte operativo le contromisure individuate si dividono in due grandi famiglie. Da una parte ci sono quelle tecniche, cioè gli interventi che riguardano direttamente i sistemi, le reti e il modo in cui gli impianti sono configurati e collegati. Dall’altra ci sono quelle organizzative, che toccano invece processi interni, responsabilità e gestione quotidiana della sicurezza da parte di chi possiede o amministra questi apparati.

La distinzione non è un dettaglio da manuale. Proteggere un sistema frigorifero non significa soltanto aggiornare un software o chiudere un accesso indesiderato, ma anche stabilire chi deve occuparsene, con quali tempi e con quali procedure. Le due componenti lavorano insieme e l’una senza l’altra rischia di lasciare scoperti punti deboli che chi attacca sa sfruttare molto bene.

È su questo doppio binario che si concentrano i piani messi in campo dopo gli attacchi in Europa e in Italia, con ACN impegnata nelle verifiche sugli impianti esposti e le autorità europee, il Governo e la Commissione europea al lavoro sullo stesso dossier.

Fonte: TecnoAndroid