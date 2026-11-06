Copilot lascia le Smart TV: Microsoft lo ritira da tutti i marchi

Microsoft ha deciso di ritirare Copilot dalle Smart TV e lo farà su tutti i marchi, senza eccezioni. L’assistente basato sull’intelligenza artificiale era comparso all’improvviso sui televisori di LG, senza che nessuno avesse chiesto nulla, e la cosa aveva sollevato parecchie polemiche. Tanto che il produttore coreano si era affrettato a promettere agli utenti la possibilità di eliminarlo in tempi brevi. Adesso la questione si chiude alla radice, con un annuncio arrivato direttamente da Redmond.

Il punto è abbastanza semplice da capire. Lo schermo del salotto è il luogo dove si passa dai canali del digitale terrestre alle app di streaming come Netflix, YouTube, Disney+ e Prime Video, e a quanto pare lì un assistente AI non lo voleva praticamente nessuno. Microsoft ne ha preso atto e Copilot sparirà presto e in modo definitivo dai televisori.

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Lo stop arriverà entro la fine del 2026

Il supporto a Copilot verrà interrotto a partire dalla fine dell’anno. Per ora non esiste una data precisa né una tempistica dettagliata, quindi il ritiro avverrà nel corso degli ultimi mesi del 2026 senza un calendario ufficiale. A dare la notizia ai possessori dei televisori è una finestra a comparsa mostrata dai sistemi operativi installati sugli apparecchi, come webOS di LG.

Il messaggio è piuttosto discreto e si limita a informare che Microsoft, di recente, ha scelto di terminare il supporto alla funzionalità Copilot su tutte le TV. Nessun giro di parole e nessuna spiegazione aggiuntiva, soltanto una comunicazione asciutta che compare sullo schermo e certifica la fine dell’esperimento.

Va detto che la mossa non riguarda soltanto un singolo produttore. La formula scelta dall’azienda americana parla esplicitamente di tutte le TV, e questo significa che l’addio coinvolgerà ogni marchio che aveva deciso di integrare il suo assistente nei propri modelli.

Anche Samsung potrebbe mostrare presto lo stesso avviso

Tra i brand che hanno portato l’intelligenza artificiale di Microsoft sui propri televisori c’è infatti anche Samsung, che l’aveva introdotta a partire dall’estate 2025. Il discorso fatto per LG vale quindi anche per l’altro colosso coreano, ed è probabile che a breve pure Tizen OS cominci a visualizzare una notifica molto simile a quella già apparsa su webOS.

Del resto l’inserimento delle funzioni AI sui televisori, spesso imposto senza troppe cerimonie, finora non ha incontrato grande entusiasmo. A pesare sono state anche alcune ben note implicazioni legate alla privacy, un tema che in un ambiente domestico come il soggiorno diventa ancora più delicato. Avere un sistema di questo tipo acceso davanti al divano non è qualcosa che tutti accettano a cuor leggero.

Dal canto suo Microsoft ha ogni interesse a fare in modo che Copilot raggiunga il pubblico più ampio possibile. Si tratta di un obiettivo legittimo per un’azienda che sta puntando moltissimo su questa tecnologia, forse quasi tutto. Questa spinta espansiva però finisce per scontrarsi con una realtà piuttosto chiara, perché in tanti non vogliono l’assistente, soprattutto quando viene proposto in maniera forzata.

Già su Windows 11 c’è chi lo tollera a fatica quando si siede alla scrivania davanti al PC. Figurarsi ritrovarselo in salotto durante quelle poche ore di relax che restano dopo una giornata di lavoro. Proprio per questo il ritiro dalle Smart TV di LG e, con ogni probabilità, anche da quelle di Samsung prenderà forma nei prossimi mesi, quando il supporto all’assistente verrà spento su tutti i televisori.

Fonte: TecnoAndroid