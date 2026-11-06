Claude Personal Finance analizza conti e spese in sola lettura

Anthropic ha annunciato giovedì 5 novembre l’arrivo di Personal Finance, un nuovo strumento integrato in Claude pensato per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo le proprie finanze. Il funzionamento è piuttosto semplice. Si collegano i conti bancari e le carte di credito tramite Plaid e poi si possono rivolgere al chatbot domande sulla propria situazione economica. L’accesso, precisa l’azienda, avviene in sola lettura. Questo significa che Personal Finance non può spostare, gestire o investire il denaro degli utenti in alcun modo.

Con questa mossa Anthropic prova a trasformare il suo assistente in una sorta di compagno finanziario, capace di aiutare le persone a capire come spendono e a dare un senso ai propri soldi, invece di limitarsi ai soliti consigli generici validi per chiunque. Va detto che la società arriva un po’ in ritardo rispetto a ChatGPT. OpenAI aveva infatti introdotto strumenti molto simili già a maggio, permettendo anche lì di collegare i conti e chiedere informazioni su tutto, dalle abitudini di spesa fino alla pianificazione economica di lungo periodo.

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Come funziona Personal Finance su Claude

Secondo Anthropic, Claude risponde con un linguaggio quotidiano partendo da saldi e movimenti, e spiega qualsiasi termine poco familiare a chi lo usa. Come il resto del servizio, Personal Finance non contiene pubblicità né raccomandazioni sponsorizzate. L’azienda inoltre non propone carte di credito, prestiti o conti di risparmio propri, così le domande sul denaro ricevono una risposta diretta.

Un esempio concreto aiuta a capire meglio. A fine mese un utente può chiedere a Claude dove siano finiti i soldi spesi nelle ultime settimane. Il chatbot somma allora le uscite di tutti i conti collegati e le suddivide per categoria, come affitto e bollette, cibo e bevande oppure shopping. Da lì si può scavare più a fondo con altre domande, chiedendo per esempio se la cifra sia più alta del solito o se ci sia qualcos’altro che sta sfuggendo.

Lo strumento però non si ferma ai semplici riepiloghi di spesa. Analizzando le transazioni sui vari conti, segnala possibili anomalie come addebiti duplicati, commissioni inattese e bollette che crescono pian piano mese dopo mese. Si possono porre anche domande più ampie sulla propria situazione, ad esempio se si stia spendendo più di quanto si guadagna. C’è poi la parte più didattica. Claude è in grado di spiegare concetti come il tasso percentuale annuo, noto come APR, e di mostrare con calcoli precisi quanto si è pagato di interessi nel corso dell’ultimo anno.

Privacy, piani e disponibilità

Naturalmente non tutti si sentiranno a proprio agio nel collegare i propri conti a un chatbot di intelligenza artificiale. Anthropic chiarisce che l’accesso di Claude è limitato a un insieme ristretto di dati: il nome di ogni banca collegata, il nome e la tipologia del conto, le ultime quattro cifre del numero di conto, i saldi, i limiti di credito e fino a due anni di storico delle transazioni.

C’è poi un altro dettaglio rilevante sul fronte della privacy. Secondo quanto spiegato dalla società, le conversazioni avviate con Claude all’interno dell’hub Personal Finance non vengono utilizzate per addestrare i modelli dell’azienda.

Il debutto avviene in versione beta a partire da questa settimana ed è riservato agli abbonati ai piani Pro, Max e Ultra negli Stati Uniti. Il lancio si inserisce in una strategia più ampia con cui Anthropic sta portando il proprio assistente in nuovi settori verticali. Già nel corso del 2026 la società aveva presentato Claude for Legal e Claude for Financial Services.

Fonte: TecnoAndroid