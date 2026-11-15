Elon Musk: senza Jensen Huang NVIDIA rischia accordi chiave

Le parole di Elon Musk su Jensen Huang arrivano in un momento delicato per NVIDIA. Dopo le dimissioni improvvise dell’ex amministratore delegato, il patron di Tesla ha espresso pubblicamente tutta la sua stima per il manager, arrivando persino a sostenere una petizione per riportarlo al suo posto. Accanto agli elogi però c’è anche un avvertimento piuttosto netto: senza Huang il colosso dei chip rischia di perdere alcuni accordi fondamentali per la propria catena di approvvigionamento, perché molti di quei patti si reggevano sulla fiducia personale più che sulla carta firmata.

Musk e gli accordi sulla parola che legavano il mercato a NVIDIA

Lo spunto è arrivato da un’intervista all’analista di SemiAnalysis Dylan Patel, rilanciata su X. Commentandola, Musk ha spiegato quanto il predominio operativo di NVIDIA dipendesse dai rapporti diretti che Huang aveva costruito nel tempo con l’intera industria dei semiconduttori. Parlando anche della propria esperienza nel procurarsi infrastrutture per l’intelligenza artificiale destinate a xAI e Tesla, il miliardario ha riconosciuto all’ex numero uno dell’azienda il merito di aver gestito la logistica grazie a garanzie personali e non a contratti formali.

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“Jensen ha guidato la supply chain di Nvidia in modo brillante, ma molti di quegli accordi erano una stretta di mano con Jensen, non un contratto scritto. Senza Jensen, almeno alcuni di quegli accordi cruciali andranno persi”, ha scritto Musk. Poi è entrato nel concreto, raccontando come funzionavano questi impegni informali quando c’era da mettere in funzione in tempi record enormi cluster di calcolo. “Se Jensen mi dava la sua parola sulla consegna della potenza di calcolo o se chiedevo di accelerare l’arrivo di alcuni componenti, manteneva sempre l’impegno. Certo, a un certo punto mettevamo insieme un ordine d’acquisto, ma non ho mai pensato nemmeno per un secondo che la cosa non sarebbe andata in porto.”

Una fiducia quasi totale, insomma, che con un cambio al vertice rischia di non trasferirsi automaticamente a chi prende il posto del fondatore. Ed è proprio questo il punto su cui insiste Musk, che negli anni ha avuto modo di toccare con mano il metodo di lavoro del manager taiwanese.

Google si muove e la strategia di Colette Kress è diversa

Secondo quanto emerso dall’intervista, il produttore di GPU starebbe già cedendo terreno. Google avrebbe infatti iniziato a puntare su capacità produttiva che in precedenza era stata bloccata proprio da NVIDIA. Le dichiarazioni di Musk sono arrivate subito dopo che Patel aveva descritto nel dettaglio il modo in cui Huang coltivava i rapporti con i fornitori più piccoli, così da tenere a distanza i concorrenti.

“Jensen aveva una visione completa del futuro e capiva quale sarebbe stata la domanda. Andava da tutti questi dirigenti, anche di aziende minuscole che generano solo poche centinaia di milioni di euro di fatturato ma producono un sottocomponente importante, e li convinceva a lasciargli acquistare tutta la fornitura e a espandere la produzione”, ha spiegato l’analista.

Ora al timone c’è Colette Kress in qualità di amministratrice delegata ad interim, chiamata a guidare l’azienda in una fase piuttosto turbolenta per il mondo del silicio. Patel ritiene che gli altri grandi hyperscaler si stiano già muovendo per accaparrarsi capacità manifatturiera, ed è probabile che la mossa di Google venga presto imitata anche da altri. Il vero nodo per NVIDIA diventa la rapidità con cui riuscirà a recuperare le posizioni che ha già iniziato a perdere.

Il confronto tra i due stili di gestione pesa parecchio. Durante la sua guida Huang non esitava a ricorrere a tattiche commerciali aggressive, come il finanziamento circolare di startup dell’intelligenza artificiale, che poi assorbivano le scorte in eccesso di chip prodotti da TSMC. Kress invece adotta un approccio decisamente più conservativo nella conduzione degli affari.

Fonte: TecnoAndroid