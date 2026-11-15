TikTok, l’UE contesta il feed Per te: il rischio della spirale

La Commissione europea ha concluso in via preliminare che TikTok ha violato il Digital Services Act per il modo in cui funziona il suo sistema di raccomandazione. Nel mirino c’è il feed “Per te”, che secondo Bruxelles può trascinare gli utenti dentro sequenze sempre più concentrate sullo stesso tipo di video, compresi quelli dedicati a salute mentale, dimagrimento, peso e percezione del proprio corpo.

Le accuse riguardano due obblighi cardine del regolamento europeo. Il primo è la capacità della piattaforma di valutare correttamente i rischi generati dal proprio algoritmo. Il secondo è l’efficacia delle misure adottate per contenerli. Il procedimento fa parte dell’indagine formale aperta nel febbraio 2024 ed è ancora in corso, quindi le conclusioni di Bruxelles non rappresentano una decisione definitiva.

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La Commissione descrive il fenomeno come una spirale di raccomandazioni. Più una persona guarda o apprezza video su un certo argomento, più il sistema interpreta quel comportamento come interesse e propone contenuti simili. Il flusso che scorre senza sosta sullo schermo finisce così per restringersi attorno a un solo tema. Quando si parla di perdita di peso, tristezza, isolamento o insoddisfazione per il proprio aspetto, questa esposizione ripetuta diventa delicata soprattutto per minori e persone vulnerabili. Le possibili conseguenze citate sono più ansia o tristezza, un calo dell’autostima e un possibile peggioramento di disturbi alimentari o condizioni psicologiche già presenti.

Come nasce la spirale e cosa contesta Bruxelles

Il “Per te” è costruito per adattarsi di continuo a chi lo usa. TikTok osserva i video guardati, il tempo passato su ciascuno e le interazioni esplicite come i mi piace, poi sfrutta questi segnali per stimare cosa proporre dopo. Dietro c’è un preciso modello di business, perché un flusso che trattiene più a lungo moltiplica le visualizzazioni e con esse le occasioni di mostrare pubblicità mirata.

Il meccanismo si complica con i contenuti potenzialmente dannosi. Ci si può soffermare su un video per curiosità, per preoccupazione o per un interesse passeggero, ma il sistema può leggere quella sosta come un segnale positivo e aumentare la dose. Secondo la Commissione, la piattaforma non avrebbe valutato abbastanza il rischio che questa dinamica conduca verso contenuti sempre più omogenei. Una personalizzazione efficace, applicata a video sulla depressione o sui disturbi alimentari, rischia di amplificare una fragilità già esistente.

L’indagine è stata piuttosto ampia. Bruxelles ha esaminato le valutazioni del rischio della società, documenti e dati interni, le risposte a varie richieste di informazioni e la letteratura scientifica, ascoltando anche esperti di sistemi di raccomandazione, psicologia e psichiatria. Ha collaborato Coimisiún na Meán, l’autorità irlandese che coordina l’applicazione del regolamento a livello nazionale. L’Irlanda ha un ruolo centrale perché ospita la sede europea di molte grandi aziende americane.

Il tasto “Non mi interessa” e le richieste dell’Ue

La seconda parte della contestazione riguarda gli strumenti offerti agli utenti. TikTok ha già introdotto misure per variare i contenuti e permette di segnalare che un video non interessa, ma per la Commissione queste tutele non bastano. Il caso del pulsante “Non mi interessa” è emblematico, visto che l’algoritmo può dare più peso al tempo di visualizzazione che alla preferenza espressa in modo diretto. Chi guarda a lungo un video sulla perdita di peso e poi dichiara di non essere interessato può continuare a ricevere suggerimenti influenzati da quella visione.

Bruxelles chiede quindi di modificare il feed “Per te” dando più importanza alle scelte esplicite degli utenti. Tra le ipotesi c’è persino quella di eliminare il tempo di visione come segnale per raccomandare certi contenuti, un passo che stravolgerebbe gli algoritmi e forse il business stesso delle piattaforme. Servirebbero poi controlli più semplici e test regolari per capire se il sistema continui a generare sequenze dannose.

Ora TikTok potrà consultare il fascicolo e rispondere per iscritto. Un portavoce ha definito le dichiarazioni della Commissione “sostanzialmente inesatte”, sostenendo che travisano l’architettura della piattaforma e il suo impegno per la sicurezza degli utenti, e ha rivendicato una solida esperienza nella tutela della comunità. Sarà consultato anche lo European Board for Digital Services, che riunisce i coordinatori nazionali. Se la violazione venisse confermata, la Commissione potrebbe adottare una decisione di non conformità con una sanzione calibrata su gravità, durata ed eventuale reiterazione. Il Digital Services Act prevede multe fino al 6% del fatturato mondiale annuo.

Fonte: TecnoAndroid