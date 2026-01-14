ASUS presenta il router Tri-Band WiFi 7 TUF GAMING BE9400

ASUS alza ancora l’asticella con il nuovo TUF Gaming BE9400, un router pensato per chi pretende molto più della classica “connessione che funziona”. L’idea è offrire velocità elevate, stabilità costante e una gestione intelligente della rete. Il tutto racchiuso in un prodotto solido, affidabile e pronto a reggere anni di utilizzo intenso. Il centro del BE9400 è il supporto al WiFi 7, che porta in dote una velocità tri-band complessiva fino a 9400 Mbps. Numeri importanti, certo, ma ciò che fa davvero la differenza è il modo in cui tale banda viene sfruttata. Grazie alla Multi-Link Operation, il router è in grado di utilizzare contemporaneamente o in modo dinamico le bande a 2,4, 5 e 6 GHz. Scegliendo di volta in volta il percorso migliore per i dati. Il risultato è una connessione più stabile, con latenze ridotte e meno interferenze, anche quando la rete è sotto stress. In una casa moderna, piena di dispositivi connessi, ciò si traduce in streaming 4K fluido, gaming online reattivo e una smart home che risponde senza ritardi. Il tutto su una copertura che arriva fino a 230 metri quadrati.

ASUS: ecco le caratteristiche del nuovo router Tri-Band

Il TUF Gaming BE9400 integra porte LAN e WAN da 2,5G pensate per chi vuole sfruttare connessioni multi-gig o collegare PC e console senza colli di bottiglia. Una delle porte LAN è ottimizzata specificamente per il gaming, così da dare priorità al traffico più sensibile alla latenza. A ciò si aggiungono funzioni come la Mobile Game Mode, attivabile con un semplice tocco, e OpenNAT, che semplifica la configurazione delle porte e riduce il tempo perso in settaggi manuali. Anche il tethering USB 4G/5G entra in gioco, garantendo una connessione di backup sempre pronta in caso di problemi con la linea principale.

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La gestione quotidiana della rete passa dall’app ASUS Router, pensata per essere chiara e accessibile anche a chi non è un esperto. Da qui è possibile creare SSID separati per dispositivi IoT, VPN o reti MLO, mantenendo tutto sotto controllo. Sul piano della sicurezza, AiProtection e le funzioni di safe browsing offrono una protezione di livello avanzato. Mentre il supporto VPN con protocolli come WireGuard, OpenVPN e IPSec permette di collegare fino a 30 client in modo sicuro. Il tutto si integra con AiMesh potenziato dal WiFi 7, ideale per espandere la rete in ambienti più grandi senza rinunciare alle prestazioni.

Il TUF Gaming BE9400 arriva sul mercato con la promessa di una connettività stabile, sicura e pronta per il futuro, costruita secondo gli standard TUF. È disponibile sull’eshop ASUS Italia, negli ASUS Gold Store, presso i rivenditori Powered by ASUS e i principali partner commerciali. Ciò al prezzo suggerito di 195 euro.