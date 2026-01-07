ASUS e XREAL: gli occhiali da gaming AR a 240 Hz che stupiscono

Al CES 2026 la collaborazione tra ASUS e XREAL ha mostrato un risultato nel settore degli indossabili per il gioco, con la presentazione dei ROG XREAL R1. Si tratta di occhiali AR progettati con un’attenzione marcata alle prestazioni, come dimostra il refresh rate a 240 Hz, un valore mai visto prima su prodotti di questa categoria. Tale frequenza, unita a una latenza di circa 2 millisecondi, consente un’interazione estremamente reattiva, particolarmente rilevante nel gaming competitivo e nelle sessioni ad alta intensità. Inoltre, ASUS ha integrato tecnologie all\’avanguardia in questi dispositivi per migliorare l\’esperienza

La scelta tecnica si riflette anche nell’utilizzo di due display micro-OLED, uno per occhio, capaci di simulare uno schermo virtuale da circa 171 pollici. Il risultato è una visione ampia e definita, mantenuta privata e visibile solo all’utilizzatore. Il campo visivo di 57 gradi garantisce una buona immersione, senza compromettere la trasparenza ottica, elemento distintivo della tecnologia sviluppata da XREAL negli ultimi anni.

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Design, comfort e soluzioni audio

Dal punto di vista costruttivo, gli ASUS ROG XREAL R1 puntano su un equilibrio efficace tra solidità e comodità. Il peso di circa 91 grammi risulta contenuto per un dispositivo con queste caratteristiche e favorisce l’utilizzo prolungato, sia in ambienti domestici sia in mobilità. Il design resta sobrio e funzionale, pensato per affiancare console portatili di nuova generazione, con una compatibilità dichiarata anche con dispositivi come Xbox Ally. Sul fronte audio vengono integrate soluzioni già apprezzate su modelli premium, come gli altoparlanti stereo sviluppati con tecnologia Bose, capaci di offrire un suono definito senza l’uso di cuffie. Insomma, un prodotto che porta innovazione anche grazie agli sviluppi di ASUS, permettendo un suono coinvolgente. A questo si affianca il sistema di oscuramento elettrocromatico delle lenti, che permette di adattare la luminosità dell’ambiente virtuale alle condizioni esterne, migliorando la concentrazione durante il gioco.

La struttura tecnica degli occhiali si basa su un tracciamento a tre gradi di libertà, ritenuto adeguato per l’uso ludico e più leggero rispetto a soluzioni orientate alla produttività avanzata. L’assenza del tracciamento a sei gradi e di moduli per il calcolo spaziale complesso sottolinea una direzione chiara verso le prestazioni pure. Il collegamento avviene tramite USB-C con supporto plug and play, senza procedure di configurazione elaborate. A supporto viene previsto anche un dock ROG dedicato, dotato di DisplayPort e due porte HDMI 2.0, pensato per collegare PC, console tradizionali e varie sorgenti video. Il posizionamento di prezzo, atteso sotto i 1000 euro, potrebbe rendere questi occhiali una proposta interessante per chi cerca portabilità e immersione in un unico dispositivo. Oltre a questo, ASUS garantisce un rapporto qualità-prezzo che promette di attirare gli appassionati di tecnologia.