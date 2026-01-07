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Asus indossa il gaming: gli occhiali AR che trasformano ogni luogo in un maxi-schermo

scritto da Ilenia Violante 0 commenti 1 Minuti lettura
Asus

Per il CES 2026, dove le novità si accavallano, Asus sceglie una strada più concreta. Ovviamente mettere davanti agli occhi un display “da gaming” vero, non un compromesso. I nuovi ROG XREAL R1, nati dalla collaborazione con XREAL, arrivano con un’idea semplice e piuttosto ambiziosa. Ossia quella di far coincidere mobilità e grande formato senza trascinarsi dietro monitor, cavetteria e settaggi da smanettoni. Il punto di forza dichiarato è la resa visiva: micro-OLED Full HD per occhio, frequenza di aggiornamento a 240 Hz e una latenza ridotta, così da inseguire quel tipo di fluidità che i giocatori riconoscono subito, soprattutto quando i movimenti si fanno rapidi e l’immagine deve restare pulita. A completare il quadro c’è un campo visivo più ampio rispetto a molti visori consumer, con la promessa di uno schermo virtuale enorme, come se davanti a te ci fosse una diagonale da cinema proiettata a distanza.

L’approccio, però, non si ferma alle specifiche. Asus racconta gli R1 come un accessorio “da tutti i giorni” per l’intrattenimento, leggero abbastanza da non sembrare un casco e con un’impostazione pensata per chi gioca in salotto, in camera o in viaggio.

Asus punta sulla compatibilità totale e su dettagli che fanno la differenza

Il tassello che rende più credibile l’intero pacchetto è il ROG Control Dock, perché è lì che Asus prova a risolvere il problema più noioso degli accessori AR, cioè collegarli a tutto senza impazzire. L’obiettivo è chiaro, passare da PC a console con semplicità, usando HDMI e DisplayPort, mentre con ROG Ally la promessa è ancora più diretta, un solo cavo USB-C e si gioca, senza procedure di configurazione e senza perdersi nei menu. È un messaggio che parla a chi vuole un’esperienza immediata, con la possibilità di ridimensionare e riposizionare lo schermo virtuale al volo, come si farebbe con una finestra, ma davanti agli occhi.

Anche la gestione della luce prova a uscire dal terreno delle “funzioni carine” per diventare pratica. Le lenti elettrocromiche possono scurirsi e schiarirsi automaticamente o su richiesta, così da non costringere a scegliere tra immersione e consapevolezza di ciò che accade intorno. E poi c’è l’audio, firmato Bose, che Asus usa come ulteriore leva di realismo. Infatti un suono spaziale credibile, nelle intenzioni, serve tanto a godersi una colonna sonora quanto a leggere l’ambiente di gioco, dai passi agli effetti che arrivano di lato. La finestra temporale resta ampia, con spedizioni globali attese nella prima metà del 2026, ma il segnale è già netto. Asus vuole che il “grande schermo” smetta di essere un posto fisso e diventi qualcosa che ti metti addosso.