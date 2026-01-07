Asus indossa il gaming: gli occhiali AR che trasformano ogni luogo in un maxi-schermo

Per il CES 2026, dove le novità si accavallano, Asus sceglie una strada più concreta. Ovviamente mettere davanti agli occhi un display “da gaming” vero, non un compromesso. I nuovi ROG XREAL R1, nati dalla collaborazione con XREAL, arrivano con un’idea semplice e piuttosto ambiziosa. Ossia quella di far coincidere mobilità e grande formato senza trascinarsi dietro monitor, cavetteria e settaggi da smanettoni. Il punto di forza dichiarato è la resa visiva: micro-OLED Full HD per occhio, frequenza di aggiornamento a 240 Hz e una latenza ridotta, così da inseguire quel tipo di fluidità che i giocatori riconoscono subito, soprattutto quando i movimenti si fanno rapidi e l’immagine deve restare pulita. A completare il quadro c’è un campo visivo più ampio rispetto a molti visori consumer, con la promessa di uno schermo virtuale enorme, come se davanti a te ci fosse una diagonale da cinema proiettata a distanza.

L’approccio, però, non si ferma alle specifiche. Asus racconta gli R1 come un accessorio “da tutti i giorni” per l’intrattenimento, leggero abbastanza da non sembrare un casco e con un’impostazione pensata per chi gioca in salotto, in camera o in viaggio.

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Asus punta sulla compatibilità totale e su dettagli che fanno la differenza

Il tassello che rende più credibile l’intero pacchetto è il ROG Control Dock, perché è lì che Asus prova a risolvere il problema più noioso degli accessori AR, cioè collegarli a tutto senza impazzire. L’obiettivo è chiaro, passare da PC a console con semplicità, usando HDMI e DisplayPort, mentre con ROG Ally la promessa è ancora più diretta, un solo cavo USB-C e si gioca, senza procedure di configurazione e senza perdersi nei menu. È un messaggio che parla a chi vuole un’esperienza immediata, con la possibilità di ridimensionare e riposizionare lo schermo virtuale al volo, come si farebbe con una finestra, ma davanti agli occhi.

Anche la gestione della luce prova a uscire dal terreno delle “funzioni carine” per diventare pratica. Le lenti elettrocromiche possono scurirsi e schiarirsi automaticamente o su richiesta, così da non costringere a scegliere tra immersione e consapevolezza di ciò che accade intorno. E poi c’è l’audio, firmato Bose, che Asus usa come ulteriore leva di realismo. Infatti un suono spaziale credibile, nelle intenzioni, serve tanto a godersi una colonna sonora quanto a leggere l’ambiente di gioco, dai passi agli effetti che arrivano di lato. La finestra temporale resta ampia, con spedizioni globali attese nella prima metà del 2026, ma il segnale è già netto. Asus vuole che il “grande schermo” smetta di essere un posto fisso e diventi qualcosa che ti metti addosso.