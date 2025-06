Il mondo Xbox si sposta sulla mobilità con ASUS: arrivano ROG Ally e Ally X

L’esperienza Xbox si prepara a compiere un nuovo passo, stavolta in formato tascabile. ASUS ha ufficializzato il lancio delle console portatili ROG Xbox Ally e ROGXbox AllyX anche per il mercato italiano. La conferma è arrivata dopo la presentazione ufficiale durante l’Xbox Games Showcase 2025, in cui i due dispositivi hanno attirato l’attenzione per il loro approccio completamente rivoluzionario nei confronti del gaming mobile. Il punto di forza? L’unione tra la potenza dell’hardware Republic of Gamers, la flessibilità di Windows 11 e l’identità Xbox.

Xbox potenza e prestazioni: ROG Ally X alza il livello del gaming portatile

Queste nuove console non si limitano a portare i giochi in mobilità. Rappresentano piuttosto una nuova filosofia di progettazione. Esse sono state progettate per garantire massimo comfort, reattività immediata e un’ergonomia studiata per lunghe sessioni di gioco. ASUS ha rivisto lo chassis rendendolo simile al controller Xbox, ha introdotto impugnature più stabili e ha migliorato il feedback aptico con grilletti a impulso, soprattutto nel modello Ally X. Il software, poi, è stato completamente riorganizzato. Infatti ora l’interfaccia full screen di Xbox è ora integrata in Windows, offrendo un’esperienza più fluida e ottimizzata per l’uso tramite joystick.

Le differenze tra i due modelli riguardano soprattutto l’hardware. La ROG Xbox Ally monta il chip AMD Ryzen Z2 A, pensato per consumi contenuti e una batteria da 60Wh. La versione X, invece, utilizza il nuovo Ryzen AI Z2 Extreme, dotato di NPU per le funzionalità di intelligenza artificiale e una batteria potenziata da 80Wh. Entrambe le console presentano un display da 7” Full HD a 120Hz con tecnologia FreeSync e vetro Gorilla Glass Victus, ma Ally X offre anche porte più evolute, tra cui una USB-C 4 con supporto Thunderbolt.

La compatibilità non è un limite. Infatti dai titoli Xbox alle librerie PC, passando per mod e software esterni, ogni contenuto è accessibile con un solo tocco del tasto Xbox, che apre istantaneamente la Game Bar. Il lancio è previsto entro la fine dell’anno in oltre 30 Paesi, Italia inclusa. I prezzi non sono ancora stati svelati, ma le aspettative sono già alte.