Aston Martin e Honda puntano oltre la Formula 1, tra pista e strada

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L’accordo tra Aston Martin e Honda nasce ufficialmente per la Formula 1, ma a leggere tra le righe sembra raccontare qualcosa di più ampio. Non c’è nessun annuncio clamoroso, nessun concept mostrato sotto i riflettori, però il modo in cui i vertici delle due aziende parlano della collaborazione lascia spazio a interpretazioni interessanti. Lawrence Stroll e Toshihiro Mibe, intervenendo a Tokyo, hanno usato un linguaggio che va oltre il classico “pensiamo solo alla pista”, ed è proprio lì che si apre uno spiraglio curioso: la possibilità che questa alleanza non resti confinata ai box e ai circuiti.
Aston Martin sfrutta la Formula 1 per innovare
La Formula 1 resta ovviamente il fulcro di tutto. Aston Martin ha bisogno di una power unit competitiva per il nuovo regolamento che entrerà in vigore nel 2026, e Honda vuole tornare protagonista nel circus con un progetto serio e ambizioso. Fin qui nulla di strano. Il punto è che entrambi sembrano considerare questa collaborazione come qualcosa di più di una semplice fornitura tecnica. Stroll ha parlato di un punto di partenza, non di un traguardo, e quando un uomo d’affari con la sua esperienza sceglie certe parole, di solito non è casuale.
Aston Martin, del resto, ha già dimostrato di saper trasformare l’esperienza in Formula 1 in qualcosa di concreto per la strada. La Valkyrie è lì a ricordarlo, una hypercar estrema che nasce direttamente dal mondo delle corse e che porta la firma di Adrian Newey. Il fatto che Newey sia oggi il Team Principal di Aston Martin Aramco rende il quadro ancora più interessante, perché parliamo di una figura che ha sempre ragionato in termini di trasferimento tecnologico, non solo di prestazioni pure in pista.
Dal lato Honda, il discorso è simile. Toshihiro Mibe non ha parlato di un’auto stradale come di un progetto già sul tavolo, ma non l’ha nemmeno esclusa. Anzi, ha definito del tutto possibile una cooperazione tecnica che vada oltre il motorsport, soprattutto se le soluzioni sviluppate per la Formula 1 dovessero dimostrarsi utili anche su strada. E qui entra in gioco il regolamento 2026, che porterà unità ibride ancora più complesse e, soprattutto, più vicine ai powertrain delle vetture stradali ad alte prestazioni.
L’alleanza Aston-Honda apre scenari inediti per le sportive stradali
I confini tra pista e strada sono sempre più sottili, e non è certo un caso isolato. Molti costruttori stanno usando la Formula 1 come laboratorio avanzato, non solo per l’immagine ma per sviluppare tecnologie realmente trasferibili. Aston Martin, in particolare, si trova in una fase delicata della sua storia, tra rilancio del marchio e ridefinizione della propria identità tecnica. Una partnership con Honda, che vanta decenni di esperienza su motori ad alte prestazioni e sistemi ibridi, potrebbe rivelarsi un tassello fondamentale.
E poi c’è l’aspetto emotivo, quello che fa sognare gli appassionati. Honda ha un passato importante nel mondo delle sportive stradali, con la NSX ancora oggi considerata una sorta di icona moderna. L’idea di un incrocio tra l’ingegneria giapponese e il design britannico non è così folle come potrebbe sembrare a prima vista. Un’Aston Martin spinta da un cuore Honda, o magari una nuova interpretazione della NSX con un tocco Aston, restano per ora solo suggestioni. Ma il fatto stesso che non vengano escluse dice molto. E spesso, nel mondo dell’auto, è proprio così che nascono i progetti più interessanti.