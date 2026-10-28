Artemis III: tre lanci in una missione per tornare sulla Luna

La corsa alla Luna è ripartita sul serio e il suo snodo principale si chiama Artemis III, la missione che punta a riportare esseri umani sul nostro satellite naturale. Il piano però ha una particolarità che lo rende diverso da qualsiasi impresa precedente: per arrivare fino in fondo servono tre lanci all’interno di un’unica missione. È un tentativo senza precedenti e proprio da questo passaggio dipende il successo dell’intero progetto. Gli occhi sono puntati soprattutto su due aziende private, SpaceX e Blue Origin, chiamate a dimostrare di essere all’altezza del momento.

Il ritorno dell’uomo sulla Luna, quindi, non è legato a un singolo decollo spettacolare ma a una sequenza di partenze che deve funzionare dall’inizio alla fine. Un razzo che parte bene non basta. Ne servono tre e ciascuno porta con sé il proprio bagaglio di variabili tecniche, tempi da rispettare e possibili imprevisti.

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Perché tre lanci in una sola missione sono una sfida inedita

Nell’immaginario collettivo una missione spaziale coincide quasi sempre con un unico grande lancio. Con Artemis III lo schema cambia radicalmente. L’idea di concentrare tre partenze nello stesso progetto significa che l’impresa diventa una specie di catena, dove ogni anello deve reggere perché quello successivo possa fare il suo lavoro. Il carattere senza precedenti del tentativo sta proprio qui: nessuno finora ha provato a costruire una missione con astronauti diretti verso la superficie lunare attorno a un’architettura del genere.

È piuttosto intuitivo capire cosa comporti in termini pratici. Più lanci vogliono dire più passaggi da coordinare, più finestre temporali da centrare e più occasioni in cui qualcosa potrebbe non andare come previsto. Un intoppo su una singola partenza rischia di avere conseguenze sull’intero calendario della missione. Per questo motivo il ritorno sulla Luna viene descritto come un obiettivo che dipende in larga parte da questa scommessa logistica, più ancora che dalla tecnologia dei singoli veicoli.

SpaceX e Blue Origin davanti al momento decisivo

A rendere tutto ancora più interessante c’è il ruolo dei privati. SpaceX e Blue Origin sono le due realtà su cui si concentra l’attenzione, e la questione è semplice da formulare ma molto meno da risolvere: riusciranno a rispondere presente quando sarà il momento? La corsa verso la Luna non è più una faccenda che riguarda soltanto le agenzie governative. Coinvolge aziende che si giocano reputazione e credibilità su un palcoscenico dove ogni errore viene osservato da tutto il mondo.

Il fatto che si parli apertamente di una gara rende bene l’idea del clima attuale. Le due compagnie si trovano a dover dimostrare che i loro sistemi possono sostenere il peso di una missione con equipaggio diretta verso il suolo lunare, dentro una struttura che prevede tre lanci ravvicinati e perfettamente sincronizzati. Una prova del genere mette alla luce non solo le capacità ingegneristiche, ma anche quelle organizzative.

Per Artemis III il banco di prova è quindi doppio. Da un lato c’è l’obiettivo storico di rimettere piede sulla Luna, dall’altro la necessità di far funzionare un meccanismo complesso che nessuno ha mai messo in pratica prima. La gara verso il satellite è ufficialmente aperta e la domanda che accompagna questa fase riguarda proprio SpaceX e Blue Origin, chiamate a dimostrare di saper cogliere l’occasione.

Fonte: TecnoAndroid