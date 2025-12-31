Arriva la plastica in grado di degradarsi in mare?

Nel dibattito globale sull’inquinamento marino, una delle domande più urgenti riguarda la fine effettiva dei materiali che chiamiamo biodegradabili. A tal proposito, una nuova ricerca giapponese suggerisce che il problema non è solo di cosa sono fatte le plastiche, ma di come reagiscono all’ambiente in cui finiscono. E la risposta, sorprendentemente, potrebbe trovarsi nel sale dell’acqua di mare. Lo studio, condotto presso il RIKEN e coordinato dal chimico Takuzo Aida, presenta un materiale innovativo che si comporta in modo opposto rispetto alle plastiche convenzionali. Solido, resistente e stabile durante l’uso quotidiano, ma programmato per disintegrarsi rapidamente in ambiente marino. Il tutto senza produrre microplastiche né residui invisibili.

Ecco come è stata realizzata la plastica che si disintegra in mare

Il centro della scoperta è una plastica di origine vegetale, costruita a partire dalla cellulosa, il composto organico più abbondante sulla Terra. Anche se da anni si tenta di usare la cellulosa come alternativa ai polimeri tradizionali, la maggior parte delle bioplastiche attuali richiede condizioni industriali specifiche (alte temperature o impianti di compostaggio) per degradarsi. In mare, invece, restano spesso intatte per lunghi periodi.

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Il team giapponese ha scelto una strada diversa, sviluppando una chimica sensibile alla salinità. Il materiale è formato da due componenti: la carbossimetilcellulosa, già utilizzata in ambito alimentare e farmaceutico, e un agente legante con carica positiva, selezionato per garantire sicurezza e stabilità. In acqua dolce, le due sostanze si attraggono formando una rete compatta. In acqua salata, però, il sale interferisce con i legami chimici, causando una decomposizione rapida e completa.

Secondo gli autori dello studio, il potenziale è enorme. Non si tratta di una soluzione definitiva alla crisi globale della plastica, ma rappresenta un esempio concreto di come la chimica dei materiali può essere progettata partendo dal comportamento reale nell’ambiente.

All’inizio, tale struttura presentava un limite importante: la fragilità. I primi prototipi erano rigidi e trasparenti, ma si spezzavano facilmente. La svolta è arrivata con l’introduzione del cloruro di colina, un plastificante approvato per uso alimentare. Dosandolo con precisione, i ricercatori hanno ottenuto un materiale modulabile: può essere duro come il vetro oppure estendersi fino al 130% della sua lunghezza. Ciò mantenendo resistenza meccanica e trasparenza. Una soluzione che potrebbe apportare un miglioramento importante riguardo la pulizia delle acque.