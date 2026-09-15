Apple Wrist Strap: il laccio ufficiale per iPhone 18 Pro

Con il debutto di iPhone 18 Pro e di iPhone Duo, Apple ha infilato nel listino accessori un oggetto che nessuno si aspettava davvero: il Wrist Strap, un laccio da polso ufficiale pensato per tenere lo smartphone agganciato al braccio. Il nome dice già tutto, e in effetti non c’è molto da interpretare. Si tratta di un cordino, di quelli che chiunque abbia mai temuto di far cadere il telefono in mezzo alla folla ha desiderato almeno una volta. La novità sta nel fatto che, per la prima volta, arriva direttamente da Cupertino e non da un produttore terzo.

Fino a oggi soluzioni simili erano territorio esclusivo del mercato degli accessori compatibili, con risultati altalenanti tra qualità dei materiali e tenuta degli agganci. Il laccio da polso per iPhone firmato Apple cambia le regole del gioco soprattutto sul piano della compatibilità, perché nasce per incastrarsi in un ecosistema già definito.

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Come funziona e con quali dispositivi si abbina

Il punto da chiarire subito è che il Wrist Strap non lavora in autonomia. Non si attacca al telefono nudo, serve una custodia ufficiale a fare da intermediario. L’aggancio è progettato per le cover Apple destinate a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, ma la compatibilità si estende a tutta la linea iPhone 17, che quindi non resta tagliata fuori. C’è anche un’altra possibilità, meno ovvia: il laccio può essere fissato alla custodia degli AirPods Pro, trasformando il case degli auricolari in qualcosa da portare appeso al polso invece che sepolto in fondo alla tasca. Una scelta di design che ha una logica precisa. Legando l’accessorio alle custodie proprietarie, Apple mantiene il controllo sulla tenuta del sistema e sulla coerenza estetica, evitando adattatori improvvisati o soluzioni a incastro poco affidabili. Chi già possiede una cover ufficiale, insomma, ha tutto il necessario. Chi non la possiede dovrà mettere in conto anche quella spesa.

Materiali, misure e colori disponibili

Sul fronte costruttivo, il cordino ufficiale Apple è realizzato in PET riciclato al 100%, in linea con la direzione che l’azienda ha preso da tempo sui materiali di recupero. Dentro il tessuto sono integrati magneti flessibili, un dettaglio più utile di quanto sembri: servono a tenere il laccio raccolto e ordinato quando non viene utilizzato, evitando che resti a pendere o si arrotoli su se stesso in modo disordinato. La lunghezza dichiarata è di circa 39 centimetri, una misura pensata per stare comoda al polso senza lasciare troppo margine di oscillazione. Le varianti cromatiche sono sei e coprono una gamma piuttosto ampia: Burgundy, Crisp Blue, Olive, Taupe, Magenta e Black. Un ventaglio che va dai toni neutri a quelli più accesi, presumibilmente per accompagnare le diverse colorazioni delle custodie ufficiali.

Quanto costa e dove si può acquistare

Il prezzo fissato per il mercato statunitense è di EUR 25, che corrispondono a circa 27 euro. Una cifra in linea con il posizionamento tipico degli accessori minori del catalogo Apple, dove anche gli oggetti più semplici raramente scendono sotto una certa soglia.

Sul prezzo del Wrist Strap in Italia, però, non ci sono ancora indicazioni. Al momento l’accessorio non compare sullo store ufficiale italiano, il che non significa necessariamente che resterà fuori dal mercato europeo. Capita spesso che i lanci di questo tipo seguano tempistiche diverse da un paese all’altro, con disponibilità che si allarga nelle settimane successive alla presentazione. Per ora, quindi, chi vuole appendere iPhone 18 Pro al polso con un laccio marchiato Apple deve guardare oltreoceano e aspettare che il catalogo locale si aggiorni.