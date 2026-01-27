Apple Watch: il nuovo cinturino Black Unity Connection celebra la Black History Month

È stato presentato ieri il nuovo cinturino per Apple Watch definito Black Unity Connection. Il modello è il Solo Loop intrecciato e nasce appositamente per celebrare la Black History Month. Con questo si vuole rendere omaggio alle persone e agli eventi che hanno segnato la storia della diaspora africana.

Il significato dietro il nome e il design

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il nome “Connection” richiama l’idea di legami e scambi che superano confini geografici e barriere sociali. Apple sottolinea che il progetto è stato realizzato con il contributo di creative e creativi appartenenti alla comunità nera o impegnati nel sostenerla, rendendo il cinturino non solo un accessorio, ma anche un simbolo.

In merito all’estetica, il Black Unity Connection riprende i colori della bandiera panafricana: rosso, verde e nero. La trama intrecciata è ottenuta combinando fili di poliestere riciclato con sottilissimi filamenti di silicone, lavorati tramite macchinari di precisione. Il risultato è un cinturino morbido al tatto, resistente ad acqua e sudore, progettato per l’uso quotidiano. Apple evidenzia come le sfumature cromatiche risultino particolarmente ricche dal vivo, con variazioni che emergono osservando la trama da vicino.

Impegno sociale e sostegno alle comunità

Il lancio del Black Unity Connection è accompagnato dal sostegno a diverse organizzazioni internazionali impegnate nella promozione di creatività e istruzione all’interno di comunità svantaggiate. Tra i beneficiari figurano Boys & Girls Clubs of America, Urban Arts, Youth Music, Art Gallery of New South Wales ed Enactus México. Un segnale che rafforza il legame tra prodotto e iniziativa culturale.

Prezzo, disponibilità e compatibilità

Il cinturino Solo Loop intrecciato Black Unity Connection è ordinabile da oggi tramite Apple Online Store e app Apple Store, con arrivo negli Apple Store fisici entro la fine della settimana. Il prezzo è fissato a 99 euro. La compatibilità include Apple Watch Series 4 e successivi, Apple Watch SE e Apple Watch Ultra (per quest’ultimo limitatamente alla cassa da 46 mm).