Apple Watch: svelato un cinturino mai rilasciato

I dispositivi Apple fanno parte della vita tecnologica degli utenti da anni. A tal proposito, gli Apple Watch hanno festeggiato, lo scorso anno il loro decimo anniversario dalla data di lancio. Un traguardo importante nella storia della tecnologia indossabile. Il primo smartwatch di Apple ha rivoluzionato il modo in cui si interagisce con il mondo digitale. Per celebrare tale anniversario, Apple aveva progettato un’edizione commemorativa di un cinturino Sport Band. Quest’ultimo, però, non è mai stato commercializzato né annunciato pubblicamente. Diventando così oggetto di curiosità e desiderio tra i collezionisti.

Apple: dettagli sul cinturino mai commercializzato

A oggi si conoscono solo quattro esemplari, due dei quali sono apparsi in vendita su eBay. Quest’ultimi sono ancora sigillati nelle confezioni destinate al Color Evaluation Team di Cupertino. Resta il dubbio se tali accessori fossero pensati per un utilizzo interno, magari per test o valutazioni estetiche. O se facessero parte di un progetto celebrativo poi abbandonato. Nel passato, Apple ha distribuito accessori esclusivi ai propri dipendenti in occasioni speciali. Ma per il decennale non si hanno notizie di alcuna iniziativa simile.

Il cinturino si distingue per un design punteggiato. Ogni puntino rappresenta una delle colorazioni stagionali usate da Apple per i cinturini nel corso degli anni. Un tributo alla varietà e all’evoluzione stilistica del brand. Sul retro del pin di chiusura, in una finitura jet black lucida, è incisa la scritta “2014–2024: Ten Years of Apple Watch”. Con un elegante “10” cerchiato al centro. Come sigillo di autenticità. Nonostante la cura nei dettagli e il significato simbolico, il cinturino non è mai stato messo in produzione di massa.

Oggi, a più di un anno dall’anniversario, questo Sport Band 2014–2024 rappresenta uno degli oggetti più rari e ricercati del mondo Apple Watch. La sua esistenza, confermata solo da poche immagini e testimonianze, alimenta l’aura di mistero che circonda alcuni prodotti mai rilasciati dall’azienda di Cupertino.