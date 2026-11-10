Apple TV trasmette gratis il GP di Las Vegas di F1 negli USA

Apple ha annunciato che il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 sarà trasmesso gratuitamente sull’app Apple TV negli Stati Uniti, senza bisogno di alcun abbonamento. Chiunque si trovi sul territorio americano potrà quindi seguire l’intero weekend di gara aprendo l’applicazione sul dispositivo che preferisce, senza pagare nulla. L’appuntamento è fissato per la prossima settimana, con le attività in pista distribuite da giovedì a sabato.

La copertura gratuita non si limita alla corsa vera e propria. Saranno visibili le sessioni di prove libere, le qualifiche e naturalmente la gara, tutto senza dover sottoscrivere Apple TV né altri servizi a pagamento. Per chi segue la Formula 1 dagli Stati Uniti si tratta di un’occasione piuttosto rara di vedere un intero fine settimana di gara senza costi.

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Apple TV e la Formula 1 negli Stati Uniti

Il contesto aiuta a capire meglio la mossa. Apple TV è infatti il partner esclusivo per le trasmissioni della Formula 1 negli Stati Uniti. Gli abbonati possono guardare tutte le gare in diretta e on demand, con l’accesso incluso nel normale prezzo dell’abbonamento al servizio. Non servono pacchetti aggiuntivi o supplementi dedicati agli appassionati di motori.

Accanto a questa formula c’è però una selezione di appuntamenti che la casa di Cupertino rende disponibili a tutti senza spendere un centesimo. Il Gran Premio di Las Vegas rientra proprio in questo gruppo di gare aperte al pubblico, pensate evidentemente anche per avvicinare nuovi spettatori al campionato e al servizio di streaming.

Tutti i contenuti dedicati alle corse si trovano nella sezione apposita dedicata alla Formula 1 all’interno dell’app Apple TV. L’applicazione è disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, ma anche su dispositivi Android, computer Windows, console Xbox e PlayStation e su diverse altre piattaforme. Chi non ha voglia di installare nulla può comunque seguire tutto direttamente dal browser, collegandosi all’indirizzo tv.apple.com.

Una gara in notturna tra le luci della città

Quella di Las Vegas è una corsa in notturna, e questo cambia parecchio anche dal punto di vista televisivo. La trasmissione dovrebbe restituire tutta l’atmosfera della città illuminata dalle insegne al neon, con le monoposto che sfrecciano in un contesto molto diverso da quello dei circuiti tradizionali. Uno spettacolo visivo che, per chi guarda da casa, vale già da solo la diretta.

Per organizzarsi conviene tenere a mente il calendario completo del weekend, con gli orari riferiti al fuso della costa orientale degli Stati Uniti. Si parte giovedì 19 novembre con la prima sessione di prove libere alle 16:30, seguita dalla seconda sessione alle 20:00. Venerdì 20 novembre si torna in pista alle 16:30 per la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche che decideranno la griglia di partenza sono in programma alle 20:00. La gara si correrà sabato 21 novembre, con il via fissato alle 20:00, sempre in diretta e gratuitamente sull’app Apple TV per tutti gli spettatori negli Stati Uniti.

Fonte: TecnoAndroid