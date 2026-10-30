Apple TV 4K e iPad mini OLED: Xcode svela quanta RAM hanno

Con il rilascio di Xcode 27.2, Apple ha svelato in modo indiretto un dato che di solito preferisce non mettere in vetrina, cioè la quantità di memoria RAM montata sui suoi nuovi dispositivi. Il riferimento è alla nuova Apple TV 4K di quarta generazione e al nuovo iPad mini con display OLED, due prodotti attesi da tempo che ora hanno anche numeri precisi sotto il cofano. Nessuna sorpresa clamorosa, va detto, ma una conferma utile per chi segue da vicino l’evoluzione dell’hardware della casa della mela.

Il motivo per cui questa informazione arriva da uno strumento per sviluppatori e non da una pagina ufficiale è piuttosto semplice. Apple non indica la RAM nelle specifiche tecniche di questi prodotti, e così diventa necessario andare a cercarla altrove. Xcode, che raccoglie i dati dei dispositivi supportati, finisce spesso per fare da fonte involontaria su dettagli che l’azienda tende a tenere lontani dai riflettori.

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Quanta RAM hanno Apple TV 4K, iPad mini e iPhone Duo

Partiamo dal salotto. La nuova Apple TV 4K, spinta dal chip A19, dispone di 8 GB di RAM. Un valore in linea con le previsioni della vigilia, che conferma come il piccolo box per la televisione abbia ricevuto un aggiornamento coerente con il processore scelto. Per un dispositivo pensato soprattutto per lo streaming e l’intrattenimento domestico, quella quantità di memoria rappresenta comunque un passo che segue la logica delle ultime generazioni di chip Apple.

Sul fronte tablet il quadro è altrettanto chiaro. Il nuovo iPad mini con schermo OLED integra il chip A20 Pro e porta in dote 12 GB di RAM. Anche qui si tratta di un dato atteso, che però fino a oggi mancava di una conferma concreta. Il piccolo tablet compie quindi un salto importante non solo sul piano del display, ma anche su quello della memoria a disposizione del sistema.

Già che c’era, Xcode ha chiarito pure un altro dettaglio. Anche iPhone Duo risulta equipaggiato con 12 GB di RAM, la stessa dotazione del nuovo iPad mini. Tre prodotti diversi, tre conferme che non ribaltano le aspettative ma che mettono finalmente un punto fermo su informazioni rimaste fino a ora nel campo delle ipotesi.

La crisi dei chip di memoria e i rincari

Questi numeri arrivano in un momento piuttosto delicato per tutto il settore. Una carenza di chip di memoria che coinvolge l’intera industria ha fatto schizzare verso l’alto i prezzi sia della RAM sia dei componenti destinati all’archiviazione. Si tratta di una situazione che non riguarda un singolo produttore, ma che pesa sull’intera filiera dell’elettronica di consumo.

Per Apple le conseguenze si sono già viste nel corso di quest’anno. L’azienda ha infatti deciso di ritoccare verso l’alto i listini di molti prodotti, una scelta che ha toccato una gamma piuttosto ampia di dispositivi. Tra questi compaiono gli iPhone, gli iPad e i Mac, ma anche gli altoparlanti HomePod e la stessa Apple TV 4K, oltre ad altri prodotti del catalogo.

In questo contesto sapere con precisione quanta memoria monta ogni dispositivo assume un peso diverso rispetto al passato. Proprio la RAM, infatti, è uno dei componenti finiti al centro dell’aumento dei costi, e i rincari decisi da Apple quest’anno hanno coinvolto anche la nuova Apple TV 4K da 8 GB svelata da Xcode 27.2.

Fonte: TecnoAndroid