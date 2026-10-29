iPhone Duo: il display cede dopo poche aperture nel test

Il primo pieghevole di Apple è finito sotto i ferri di JerryRigEverything, e il risultato non è dei più rassicuranti. iPhone Duo, il dispositivo più chiacchierato di ottobre 2026, ha retto a diverse prove di resistenza, ma il suo display ha ceduto dopo appena poche aperture. Il messaggio per chi lo ha già acquistato o pensa di farlo è piuttosto chiaro: senza una cover protettiva il rischio di ritrovarsi con lo schermo danneggiato è concreto.

Del resto il copione è ormai noto a chiunque segua il mondo degli smartphone. Ogni volta che arriva sul mercato un prodotto di punta, il celebre youtuber lo prende e lo sottopone a una serie di prove che nessun utente sano di mente farebbe mai sul proprio telefono. Stavolta è toccato al pieghevole Apple, un modello costosissimo che segna l’ingresso della casa di Cupertino in una categoria dove finora non si era mai spinta. Proprio per questo l’attesa intorno al test era altissima.

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Terra, coltelli e perfino una cotta di maglia

Le prove a cui è stato sottoposto iPhone Duo hanno un sapore quasi teatrale. Nel mirino sono finiti terra, coltelli e addirittura una cotta di maglia medievale, strumenti scelti per mettere sotto stress il telefono in modi molto diversi tra loro. L’idea alla base è sempre la stessa, cioè capire fin dove può arrivare un dispositivo prima di arrendersi, spingendolo ben oltre i limiti dell’uso quotidiano.

Sulla carta lo smartphone se l’è cavata in più di un’occasione. Diversi test di resistenza sono stati superati, il che dimostra che Apple ha lavorato con attenzione sulla struttura di un prodotto tanto delicato. Un telefono che si piega, d’altra parte, deve fare i conti con sollecitazioni che uno smartphone tradizionale non conosce, a partire dal meccanismo di apertura e chiusura che viene ripetuto decine di volte al giorno. Non stupisce quindi che proprio questo aspetto fosse uno dei più attesi.

Il punto debole è lo schermo

Ed è qui che arrivano le note dolenti. Il display pieghevole si è rotto dopo poche aperture, un esito che pesa parecchio su un dispositivo pensato proprio per essere aperto e chiuso di continuo. Per il primo pieghevole di Apple si tratta di un tallone d’Achille non da poco, perché lo schermo rappresenta il cuore stesso dell’esperienza e il motivo principale per cui si sceglie un modello di questo tipo. Il telefono, in pratica, è stato letteralmente fatto a pezzi durante la prova. Chi si aspettava un oggetto praticamente indistruttibile dovrà ridimensionare un po’ le proprie aspettative. Le altre componenti hanno mostrato una certa solidità, ma la superficie che si piega resta l’elemento più vulnerabile dell’intero progetto, e in un prodotto dal prezzo così elevato la cosa non passa inosservata.

La raccomandazione che emerge dal test riguarda proprio la protezione. Per evitare brutte sorprese conviene dotare iPhone Duo di una cover protettiva fin dal primo giorno, così da limitare i danni in caso di urti o stress eccessivi. Una spesa in più che, considerato il costo del dispositivo e la fragilità dimostrata dallo schermo durante le prove di JerryRigEverything, diventa praticamente obbligata per chi vuole usare il pieghevole senza troppi pensieri.

Fonte: TecnoAndroid