Apple Reference Image firma le foto già nel sensore di iPhone 18 Pro

Con Apple Reference Image, la funzione presentata insieme a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, la Mela prova a rispondere a una domanda che l’intelligenza artificiale generativa ha reso quotidiana: questa foto arriva davvero da una fotocamera oppure l’ha prodotta un modello? La risposta di Apple sposta il problema il più vicino possibile all’origine dell’immagine, cioè il sensore. I dati che escono dalla fotocamera principale vengono autenticati già durante la cattura, prima che qualsiasi applicazione possa metterci le mani.

A completare il lavoro interviene Private Cloud Compute, l’infrastruttura cloud che Apple usa per le elaborazioni sensibili mantenendo garanzie forti su privacy e verificabilità del software in esecuzione. Quei dati firmati diventano una specie di negativo digitale non modificabile, da usare come riferimento per verificare una fotografia. Sembra la soluzione definitiva contro deepfake e manipolazioni. Non lo è, ma liquidarla come operazione di marketing sarebbe altrettanto sbagliato.

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Cosa significa davvero firmare ogni pixel

Apple parla di un sensore capace di firmare ogni pixel che vede. La formula è efficace, però non va presa alla lettera: non esistono milioni di firme crittografiche indipendenti, sarebbe inefficiente, e al momento non è stata pubblicata una specifica crittografica abbastanza dettagliata. Il punto interessante è un altro. La catena di autenticazione nasce a livello dei dati prodotti dal sensore di iPhone 18 Pro, prima che un’app qualsiasi possa sostituire l’immagine con contenuti generati via software.

La differenza conta parecchio. Se un’applicazione ricevesse l’immagine, ne calcolasse l’hash e la firmasse dopo, la firma dimostrerebbe soltanto che quel file è passato di lì. Non che i pixel arrivino da un sensore fotografico reale. Ecco perché serve il cloud. Il processo coinvolge dati del sensore, firme legate alla cattura, informazioni temporali e identificatori hardware. Private Cloud Compute stabilisce se quei dati provengono da un sensore riconosciuto e produce l’immagine autenticata, con la possibilità di rifiutare hardware ritenuto compromesso e gestire eventuali revoche. Si intravede una vera infrastruttura a chiave pubblica, dove ogni dispositivo possiede un’identità crittografica e una chiave privata non esportabile. La sicurezza dipende dall’algoritmo, certo, ma soprattutto dalla protezione delle chiavi e dalla capacità di revocarle.

Proof of Capture, la fotocamera verificabile che costa meno di 100 euro

Sullo stesso terreno si muove Proof of Capture, progetto sviluppato da María Benavente e Alex Hornstein e pubblicato su GitHub. Il prototipo usa componenti sorprendentemente banali: Raspberry Pi Zero 2 W, Camera Module 3 con sensore Sony IMX708, un pulsante di scatto, un display e un secure element Microchip ATECC608. Totale, meno di 100 euro. L’idea è la stessa che rende interessante Reference Image. Non inseguire il falso dopo che è stato creato, ma certificare il contenuto nel momento in cui nasce. I detector AI cercano artefatti statistici, solo che generatori e detector giocano una rincorsa infinita: appena il detector impara a riconoscere una caratteristica, il generatore viene addestrato a eliminarla.

La prima versione firmava l’immagine con SHA 256 nascondendo il valore nei bit meno significativi. Problema noto: basta una ricompressione di WhatsApp o un ridimensionamento e l’hash salta. Da qui il passaggio al pHash, un hash percettivo che condensa alcune caratteristiche visive invece dei byte esatti. Immagini simili producono valori vicini anche con compressioni diverse. Il sistema normalizza l’immagine a 2048 pixel di larghezza, calcola un pHash da 64 bit e lo firma con ECDSA P 256. Il payload complessivo pesa 608 bit tra identificatore, hash e firma.

La firma non finisce nei metadati, che sparirebbero al primo upload. Viene nascosta nel contenuto visivo con una tecnica di steganografia basata su trasformate wavelet e coseno discreto, spostando leggermente i coefficienti frequenziali e replicando ogni bit su una quindicina di blocchi. Nei test degli autori il payload è stato estratto senza errori dopo una compressione JPEG qualità 60 con ridimensionamento al 70 per cento, simile a quella di WhatsApp, e anche dopo JPEG qualità 50 con ridimensionamento al 50 per cento.