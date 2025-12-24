Apple: produzione di chip in India, i colloqui sono iniziati

A quanto pare, Apple ha sviluppato dei piani di ampliamento dei propri orizzonti per quanto riguarda la produzione dei propri chip, nello specifico sembra che l’ultima frontiera sia l’India, nazione all’interno della quale la società già produce alcune delle sue componenti ma che ora sembra diventerà uno snodo fondamentale anche per la produzione di un discreto quantitativo di chip che verranno destinati sia al mercato orientale che al mercato statunitense.

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Si parla tra le parti

Nello specifico, attualmente le componenti di Apple vengono prodotte da alcune società specifiche che sono le uniche che secondo la società raggiungono il livello di qualità necessario per produrre le proprie componenti, tra le tante spiccano Samsung, LG e boe, sembra però che Apple abbia già avviato i contatti con alcune società che si occupano di produrre semiconduttori in India per poter avviare la produzione di alcuni chip.

Nel dettaglio le voci di corridoio trapelate sul web parlano di un inizio in punta di piedi dal momento che Apple potrebbe cominciare producendo elementi sui quali è altamente sicura e che sono privi di rischi, nel dettaglio si parla dei controller di memoria, in tutta probabilità i vari system on chip arriverebbero solo in un secondo momento, una volta trovati dei partner ritenuti adeguati e dopo aver ovviamente collaudato le varie strategie di produzione.

Si tratta dunque di un passione avanti significativo che vede Apple e cercare di ampliare i propri orizzonti per abbassare la propria dipendenza dalle società che abbiamo citato sopra, ovviamente tutto ciò per l’India rappresenterebbe un’occasione sia incredibile ma altrettanto spaventosa poiché dovrebbe dimostrare al produttore di essere in grado di rispettare standard qualitativi decisamente elevati, ricordiamo infatti che Apple è particolarmente attenta alla qualità delle proprie componenti, poiché ovviamente quest’ultima si riflette sui propri prodotti, non rimane dunque che attendere che questi colloqui esplorativi portino a qualcosa di concreto.