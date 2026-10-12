Apple, ottobre di lanci: hub smart home, iPad mini e Mac M6

Il mese di ottobre si preannuncia piuttosto affollato per Apple, che oltre a portare nei negozi iPhone Duo il 23 ottobre potrebbe presentare anche un iPad mini rinnovato e una serie di nuovi Mac. Le ultime indiscrezioni descrivono infatti due ondate di annunci ben distinte, entrambe collocate prima della fine del mese e dedicate a categorie di prodotto molto diverse tra loro.

La prima tornata ruoterebbe soprattutto attorno agli accessori per la casa. La seconda arriverebbe invece nell’ultima settimana di ottobre e avrebbe come protagonisti i computer di nuova generazione. Un calendario fitto, quindi, che si somma all’arrivo sugli scaffali di iPhone Duo e che trasforma l’autunno dell’azienda di Cupertino in una vera maratona di lanci hardware.

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Dalla smart home ai Mac, due momenti separati

Il primo appuntamento dovrebbe cadere intorno a martedì 13 ottobre e sarebbe incentrato quasi del tutto sulla smart home. Al centro della scena ci sarebbe un dispositivo inedito, una sorta di display hub pensato per raccogliere e gestire in un unico punto i controlli della casa intelligente. L’idea è quella di concentrare in un solo schermo tutte le funzioni legate agli apparecchi connessi, senza doverle rincorrere tra app e accessori diversi.

Accanto a questa novità dovrebbero debuttare anche un nuovo HomePod mini e una versione aggiornata di Apple TV 4K, con prestazioni più elevate nella riproduzione dei contenuti multimediali. Si tratterebbe quindi di un evento quasi interamente dedicato al salotto e alla gestione domestica, con la smart home come filo conduttore.

La settimana conclusiva del mese sarebbe invece riservata ai computer. Tra i modelli più attesi spicca il già chiacchierato MacBook Ultra, un portatile che potrebbe distinguersi per un display OLED ad alto contrasto e per un telaio in alluminio più sottile e leggero rispetto al passato. Non sarebbe però l’unico protagonista, perché Apple potrebbe rinnovare la propria gamma con macchine equipaggiate con i nuovi chip M6. Le voci indicano in particolare un MacBook Pro da 14 pollici e un nuovo iMac basati proprio sul processore di prossima generazione.

Nella stessa finestra potrebbe trovare posto anche una configurazione di fascia alta di Mac Studio. L’azienda aveva già anticipato un modello con chip M5 Ultra e 512 GB di RAM, rivolto a chi ha bisogno di una potenza di calcolo particolarmente elevata per il proprio lavoro.

iPad mini, il tablet compatto cambia volto

Tra le novità attese nel corso di ottobre figura poi un nuovo iPad mini, e qui le indiscrezioni parlano di un aggiornamento tutt’altro che marginale. Il primo cambiamento riguarda lo schermo, che passerebbe alla tecnologia OLED. Sotto la scocca dovrebbe trovare spazio il processore A20 Pro, mentre la fotocamera frontale verrebbe spostata in posizione orizzontale per rendere più comode le videochiamate. Anche l’audio sarebbe oggetto di un intervento importante, con un sistema di altoparlanti completamente riprogettato.

Ancora incerto, invece, il momento scelto per svelare il piccolo tablet di Apple. Le strade possibili sono tre. Il nuovo iPad mini potrebbe essere inserito nell’evento del 13 ottobre dedicato ai prodotti per la casa, potrebbe slittare alla seconda ondata di annunci sui nuovi Mac prevista nell’ultima settimana del mese oppure potrebbe essere presentato con un comunicato stampa separato.

Fonte: TecnoAndroid