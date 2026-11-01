Google Messaggi: in beta la protezione avanzata contro le truffe

Google ha cominciato a distribuire la nuova modalità di protezione avanzata su Google Messaggi, per ora a quanto pare solo a una parte dei beta tester. Si tratta dell’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel, ma anche sui dispositivi Android di quei produttori che non propongono un’applicazione proprietaria. E non è l’unica novità: nella stessa beta si nascondono indizi piuttosto chiari su un redesign delle impostazioni, destinate a diventare più moderne e soprattutto più ordinate rispetto a quelle attuali.

Come funziona la protezione avanzata contro spam e frodi

Appena la settimana scorsa Google aveva presentato una serie di funzioni Android pensate per difendere gli utenti dalle truffe, alcune delle quali dedicate in modo specifico ai raggiri che arrivano tramite messaggi. La più importante si chiama Enhanced Protection Mode, cioè Modalità di protezione avanzata. Con la versione 20261020 beta la funzione ha iniziato a comparire su Google Messaggi per alcuni tester, con il consueto rilascio graduale gestito lato server.

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La novità si trova nella sezione Protezione e sicurezza delle impostazioni. Prima c’era un unico interruttore chiamato Protezione antispam, adesso la schermata ha una grafica più curata e divide le opzioni in due gruppi. Il primo è Spam e frodi, che di fatto ingloba la vecchia voce antispam, mentre il secondo è Sicurezza, dove si gestiscono gli avvisi per i contenuti sensibili.

Dentro Spam e frodi l’utente può scegliere fra tre livelli. La protezione avanzata è quella inedita e promette un rilevamento più sofisticato di spam e frodi, con i dati che vengono crittografati ed elaborati in uno spazio privato dedicato, in parte sul dispositivo e in parte nel cloud. La protezione standard coincide con la situazione attuale quando l’antispam è attivo, quindi blocca lo spam e i link ritenuti pericolosi e segnala le possibili frodi. C’è infine l’opzione senza alcuna protezione, sconsigliata, che equivale all’antispam disattivato e lascia il campo libero ai messaggi dannosi.

Google aveva promesso di portare la funzione su Google Messaggi entro la fine di ottobre, quindi non stupisce vederla già nelle mani dei beta tester. Il passaggio alla versione stabile dell’app potrebbe arrivare a breve.

Le nuove impostazioni di Google Messaggi prendono forma

Scavando nel codice della stessa beta è emerso anche un nuovo layout delle impostazioni, completamente ripensato e molto più razionale. Le voci saranno raccolte in categorie come Connettività, Privacy e sicurezza, Notifiche e suoni, Display e gesti, Funzioni smart e IA, Informazioni, termini e privacy, con una riorganizzazione generale rispetto a quanto visto finora.

Nella sezione Connettività la sottosezione Messaggi conterrà in pratica le stesse opzioni oggi presenti in Chat RCS, ripartite però in gruppi diversi. Inedita invece la sottosezione Numero di telefono e Paese, che mostrerà i dati della SIM e la scelta del Paese, già disponibile oggi come voce dedicata alla regione attuale. Curiosamente nelle impostazioni la pagina si chiama Phone Number & Region mentre la schermata collegata riporta Country & Number, un segno evidente che il lavoro non è ancora concluso.

La stessa incoerenza ricompare in Privacy e sicurezza, dove una pagina si chiama Protection & Safety ma nell’elenco appare come Spam & Safety. Qui confluiranno le opzioni oggi presenti in Protezione e sicurezza, cioè Spam e frodi con la nuova modalità avanzata e la gestione degli avvisi sui contenuti sensibili. La sottosezione Privacy raccoglierà invece profilo, conferme di lettura e indicatori di digitazione, tutte impostazioni che esistono già.

Sono state mostrate in anteprima anche molte altre pagine, accomunate da un aspetto ancora lontano dalla versione definitiva. Non ci sono tempistiche per il debutto, ma quando arriverà l’esperienza d’uso farà un bel salto in avanti. Trovare l’opzione giusta smetterà di essere un terno al lotto e ogni voce sarà accompagnata da descrizioni e illustrazioni, utili soprattutto a chi ha meno dimestichezza con la tecnologia.

Dove scaricare o aggiornare l’app

Chi vuole installare Google Messaggi sul proprio smartphone Android, o semplicemente controllare di avere l’ultima versione, può farlo dal Google Play Store toccando Installa oppure Aggiorna se è disponibile un nuovo rilascio. Per provare in anticipo le funzioni in arrivo esiste il Programma Beta dell’app e, se i posti fossero esauriti, resta possibile installare manualmente i relativi file APK.

Fonte: TecnoAndroid