Apple Music gratis per un mese: cosa offre e quanto costa dopo

Chi sta valutando un nuovo servizio di streaming per ascoltare musica e podcast ha in questo momento una buona occasione per provare Apple Music senza spendere nulla. Apple concede infatti un mese gratis a tutti i nuovi iscritti, un periodo di prova abbastanza lungo per farsi un’idea concreta del catalogo e delle funzioni prima di decidere se restare oppure no. Al termine della promozione l’abbonamento si rinnova in automatico a 11,99 euro al mese, ma nessuno è obbligato a proseguire. Basta disdire prima della scadenza e non viene addebitato alcun costo aggiuntivo.

Cosa offre Apple Music durante il mese di prova

Il cuore del servizio è un catalogo che supera i 100 milioni di canzoni, tutte ascoltabili senza pubblicità e disponibili anche offline. Questa funzione torna parecchio comoda in viaggio o quando la connessione decide di fare i capricci. A questo si aggiungono l’audio spaziale e la definizione lossless, due caratteristiche pensate soprattutto per chi alla qualità del suono tiene davvero e non si accontenta di un ascolto distratto. Completano il quadro le playlist selezionate e i contenuti esclusivi, che trasformano la piattaforma in qualcosa di più di un semplice archivio di brani da scorrere.

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C’è poi un aspetto che spesso passa in secondo piano ma che conta parecchio, cioè la compatibilità. Il servizio musicale di Cupertino non è confinato ai dispositivi Apple e funziona anche sulle principali piattaforme oggi in uso. Si può utilizzare da smartphone e tablet Android, dai PC Windows, dagli apparecchi Sonos, dalle Smart TV e da altro ancora. Insomma, non serve vivere dentro l’ecosistema della Mela per sfruttarlo fino in fondo.

I piani disponibili, da Individuale a Studenti

La cifra di 11,99 euro mensili si riferisce al piano Individuale, la formula più classica pensata per un singolo utente. Chi preferisce condividere l’abbonamento in casa può invece puntare sul piano Famiglia, che conserva tutti i vantaggi della versione base e permette di estenderli ad altre cinque persone del proprio gruppo In famiglia. Ognuno mantiene comunque la propria libreria personale, con playlist e suggerimenti costruiti su misura, così i gusti di un componente non finiscono per mescolarsi con quelli degli altri.

Anche chi studia ha a disposizione una soluzione dedicata, con un prezzo decisamente più leggero. Il piano Studenti costa 6,99 euro al mese e include tutto ciò che offre la formula Individuale, con in più l’accesso ad Apple TV senza costi aggiuntivi. Si tratta del servizio di streaming video della casa di Cupertino, che a listino costa 9,99 euro al mese ed è considerato uno dei migliori abbonamenti proposti da Apple grazie alla qualità dei suoi titoli. Per uno studente significa quindi avere musica e serie con una spesa inferiore a quella del solo servizio video.

Apple One e il mese gratuito esteso a tutti i piani

Apple Music rientra anche in Apple One, il pacchetto che riunisce fino a cinque servizi dentro un’unica sottoscrizione. Accanto alla piattaforma musicale trovano posto Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness+ e iCloud+, una combinazione pensata per chi preferisce gestire intrattenimento, giochi, allenamento e spazio di archiviazione con un solo abbonamento invece di attivarli uno alla volta.

La promozione non riguarda soltanto la formula singola. Tutti i piani elencati, quindi Individuale, Famiglia, Studenti e lo stesso Apple One, beneficiano di un mese gratuito riservato ai nuovi abbonati.

Fonte: TecnoAndroid