Enough Phone, lo smartphone da 5,3 pollici che sta nel palmo della mano

Si chiama Enough Phone ed è uno smartphone da 5,3 pollici pensato per tutte quelle persone che, sinceramente, ne hanno abbastanza dei telefoni sempre più grandi. Il progetto nasce su Kickstarter e punta dritto a un pubblico ben preciso, quello che vorrebbe tornare a infilare il telefono in tasca senza fatica e senza dover per forza rinunciare alle app di tutti i giorni.

Per capire quanto sia cambiato il modo di intendere un cellulare basta fare un piccolo salto indietro nel tempo. Nel 2009 un dispositivo con uno schermo da 5 pollici veniva presentato come un tablet. Oggi quella stessa misura farebbe quasi sorridere, visto che i display dei telefoni arrivano regolarmente a sfiorare i 7 pollici. E i pieghevoli, una volta aperti, si spingono ancora più in là.

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Schermi sempre più grandi e mani rimaste uguali

Va detto che il design degli smartphone è stato ottimizzato parecchio nel corso degli anni. Le cornici spesse di una volta sono praticamente sparite e lo spazio sul frontale viene sfruttato molto meglio rispetto al passato. Però c’è un dettaglio che nessuna innovazione tecnologica ha potuto modificare, ovvero le nostre mani. Quelle sono rimaste della stessa misura di sempre.

La verità è che ci siamo semplicemente adeguati. Un po’ alla volta, generazione dopo generazione, ci siamo abituati a dispositivi sempre più ingombranti fino a considerarli normali. Una sorta di assuefazione collettiva che ha trasformato il gigantismo in uno standard di mercato quasi indiscutibile.

Eppure esiste una fetta di utenti che continua a desiderare qualcosa di più piccolo e maneggevole. Non per forza un feature phone, cioè uno di quei telefoni essenziali che però costringono a fare a meno di applicazioni e servizi ormai irrinunciabili. Chi appartiene a questa categoria cerca un vero smartphone, solo più compatto. Ed è proprio a queste persone che si rivolge Enough Phone.

Enough Phone e l’eredità di iPhone 13 mini

Il nome scelto per il dispositivo racconta già molto della filosofia che c’è dietro. Enough significa abbastanza, né più né meno. Un telefono che offre quello che serve senza inseguire per forza la gara alle dimensioni e alle schede tecniche da primato. Un messaggio chiaro, rivolto a chi oggi fatica davvero a trovare sul mercato un prodotto che risponda alle proprie esigenze.

Si tratta dello stesso pubblico che qualche anno fa aveva guardato con grande interesse al lancio di iPhone 13 mini. Quel modello rappresentava una delle ultime occasioni per avere un telefono di fascia alta in un formato davvero tascabile. Dopo di lui, però, anche Apple ha smesso di pensare a chi preferisce un form factor ridotto, lasciando di fatto senza alternative chi non voleva saperne dei modelli più grandi.

Il nuovo smartphone compatto prova quindi a riempire quel vuoto che i grandi produttori hanno lasciato scoperto. Il suo punto di forza principale resta il design, con quella diagonale da 5,3 pollici che lo rende decisamente diverso da quasi tutto ciò che si trova oggi nei negozi.

Accanto all’aspetto estetico, comunque, conta anche la dotazione hardware. Su questo fronte conviene essere chiari fin da subito, perché la scheda tecnica di Enough Phone non è quella di un flagship e non ambisce a competere con i telefoni top di gamma. Le specifiche annunciate finora, inoltre, potrebbero subire qualche variazione prima dell’uscita ufficiale del dispositivo.

Fonte: TecnoAndroid