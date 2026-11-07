Apple Card, lo spot ironico della terapeuta che prenota in seduta

Apple ha pubblicato oggi, 6 novembre 2026, un nuovo spot dedicato ad Apple Card sul proprio canale YouTube, e questa volta la strada scelta è quella dell’ironia. Al centro della scena c’è una terapeuta che nel pieno di una seduta si rende conto di avere un bisogno urgente di staccare la spina e partire per una vacanza. Dietro la gag però l’obiettivo è molto concreto, ovvero mostrare quanto sia rapido richiedere la carta di credito della Mela e iniziare a usarla immediatamente.

Apple Card: una seduta di terapia decisamente distratta

Il cortometraggio gioca tutto sull’imbarazzo della situazione. La professionista sta ascoltando il suo paziente quando sul suo iPhone compare una notifica che annuncia una vendita lampo di voli per la Giamaica. L’offerta è di quelle che non si possono lasciar scappare, il problema è che il portafoglio si trova troppo lontano per poterlo recuperare senza interrompere la conversazione. Alzarsi e frugare nella borsa significherebbe tradirsi davanti a chi le sta raccontando i propri problemi.

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Ed è qui che entra in gioco la carta di Apple. Mentre l’uomo continua a parlare delle sue difficoltà, la terapeuta richiede Apple Card direttamente dall’app Wallet e la utilizza subito per prenotare il volo. Tutto avviene in pochi istanti e con il telefono in mano, senza che il paziente si accorga di nulla. O meglio, quasi. La scena gioca proprio sul fatto che la donna riesce a cavarsela per un soffio, tenendo lo spettatore sul filo dell’imbarazzo fino all’ultimo momento utile.

Cosa promette Apple con la sua carta di credito

Il messaggio dello spot viene ribadito in modo esplicito anche nella descrizione che accompagna il video. Secondo Apple, la carta è integrata nativamente in iPhone e la richiesta può essere completata in appena un minuto. Non serve aspettare l’arrivo della tessera fisica e non ci sono passaggi complicati da affrontare, bastano pochi tocchi sullo schermo dello smartphone per avere tutto pronto. A questo si aggiunge il cashback giornaliero illimitato, che secondo l’azienda si può accumulare senza tetto e usare fin da subito.

La scenetta della terapeuta diventa quindi una dimostrazione pratica di questa promessa di immediatezza. Il fatto che l’intera operazione avvenga di nascosto, durante una seduta e con il telefono come unico strumento, serve a sottolineare quanto il processo sia rapido e privo di intoppi. Dalla notifica alla prenotazione del volo passa davvero poco tempo, ed è esattamente questo il punto su cui Cupertino vuole insistere con la sua campagna.

Uno spot che coincide con l’inizio delle feste

Il tempismo della pubblicazione non è casuale. Il nuovo filmato su Apple Card arriva infatti nello stesso giorno in cui l’azienda dà ufficialmente il via alla stagione dello shopping natalizio. Nei negozi fisici e sullo store online sono comparse le decorazioni a tema festivo, e per gli acquisti fatti durante questo periodo è stata introdotta una politica di reso estesa, che concede più tempo per restituire i prodotti.

La giornata è stata intensa anche sul fronte dell’hardware. Oggi la casa di Cupertino ha lanciato il nuovo iPad mini con display OLED, insieme a iMac e MacBook Pro spinti dal chip M6. Accanto a questi debutta anche il MacBook Pro ridisegnato, dotato di schermo OLED touch. Mancano invece solo pochi giorni all’uscita di Apple HomeView, lo smart display per la casa atteso da tempo dagli appassionati del marchio.

Fonte: TecnoAndroid