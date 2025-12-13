Apple, messaggi via satellite: il servizio arriva in Giappone

Apple ha attivato il servizio di messaggi via satellite anche in Giappone, ampliando ulteriormente la disponibilità di una tecnologia pensata per garantire comunicazioni sicure anche in assenza totale di copertura cellulare. La novità riguarda soprattutto chi si trova a esplorare zone remote o montuose, dove la rete mobile può venire meno e rimanere raggiungibili diventa fondamentale.

L’azienda di Cupertino sta investendo molto nelle funzioni satellitari, integrate con iPhone e Apple Watch per offrire strumenti di emergenza e messaggistica anche nei contesti più isolati. L’arrivo in Giappone conferma questo percorso di espansione.

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Come funziona la messaggistica via satellite

La funzione permette di inviare e ricevere messaggi quando non è disponibile alcun segnale mobile, sfruttando la connessione diretta ai satelliti. I dispositivi compatibili includono iPhone 14 e modelli successivi, con iOS 18 o versioni più recenti, oltre ad Apple Watch Ultra 3 con watchOS 26.

Il sistema non si limita alle richieste di soccorso – già operative in Giappone – ma consente ora l’invio di SMS e di iMessage, inclusi emoji e reazioni Tapback. Una caratteristica che rende la comunicazione più vicina all’esperienza tradizionale, pur in condizioni difficili.

Un elemento cruciale è la presenza della crittografia end-to-end, la stessa che protegge gli scambi iMessage su Wi-Fi o rete cellulare, garantendo un elevato livello di sicurezza anche nei messaggi che transitano via satellite.

Perché è un passo importante

La possibilità di comunicare anche in assenza di rete rappresenta un vantaggio concreto per chi viaggia o pratica attività outdoor. Escursioni nelle foreste, percorsi montani o zone rurali risultano così più sicuri, con la certezza di poter inviare coordinate, avvisi o aggiornamenti a familiari e amici anche quando i servizi tradizionali non sono disponibili.

L’attivazione in Giappone conferma inoltre l’impegno di Apple nel rendere queste funzioni accessibili in un numero crescente di paesi, migliorando la resilienza dei propri prodotti e offrendo strumenti utili in situazioni di emergenza.