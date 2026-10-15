iPhone Duo arriva con iOS 27.1, ma c’è già una build più recente

I preordini di iPhone Duo in Italia si aprono domani, ma chi ha già messo gli occhi sul primo pieghevole di Apple potrebbe dover affrontare un aggiornamento software appena tolto il telefono dalla scatola. Lo smartphone arriverà nei negozi il 23 ottobre con iOS 27.1, una versione del sistema operativo pensata su misura per questo dispositivo. Nel frattempo, però, Cupertino ha già distribuito una build più recente rispetto a quella installata sulle unità pronte per la vendita. Chi acquisterà iPhone Duo potrebbe quindi ritrovarsi ad aggiornare il software già durante la prima configurazione.

La differenza sta tutta in una sigla. Gli esemplari destinati agli scaffali montano iOS 27.1 con numero di build 24A94232, mentre la nuova build appena rilasciata porta la sigla 24A94425. Cosa sia cambiato di preciso non è ancora noto. L’ipotesi più probabile è che Apple abbia sistemato qualche bug venuto a galla nelle ultime fasi di sviluppo. Il nuovo software potrebbe servire anche per i modelli consegnati alla stampa in vista delle prime recensioni, e da qui al 23 ottobre c’è comunque il tempo per un ulteriore rilascio.

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Il sistema Presto e il nodo della prima accensione

Esiste poi una variabile che potrebbe rendere tutto più semplice. Apple dispone infatti di un sistema capace di aggiornare gli iPhone senza nemmeno aprire le confezioni. Si chiama Presto ed è in uso negli Apple Store dal 2024. Sfrutta la tecnologia wireless per accendere il dispositivo ancora sigillato, installare il software e poi spegnerlo di nuovo, il tutto senza che nessuno debba toccare la scatola.

Non è chiaro però se lo strumento funzionerà anche con iPhone Duo, che ha un formato diverso rispetto agli altri modelli della gamma. E nemmeno si sa se Presto sia già operativo nei punti vendita italiani. Per questo motivo l’aggiornamento al primo avvio non è necessariamente scontato, ma resta un’eventualità concreta per chi riceverà il pieghevole nei primi giorni di commercializzazione.

Preordini, prezzi e colori in Italia

Sul fronte commerciale il calendario è già definito. I preordini partono domani, venerdì 16 ottobre, alle 14:00, mentre le prime consegne e le vendite negli Apple Store scatteranno il 23 ottobre. Dal 12 ottobre Apple consente già di preparare l’acquisto scegliendo colore, capacità di archiviazione, accessori e modalità di pagamento. Le preferenze restano salvate, così al momento dell’apertura degli ordini non servirà ripetere l’intera procedura da capo.

Il listino di iPhone Duo parte da 2.369 euro per la versione da 256 GB. Per salire a 512 GB occorrono 2.619 euro, mentre il taglio da 1 TB costa 3.119 euro. In cima alla gamma si colloca il modello da 2 TB, proposto a 3.869 euro. Le colorazioni disponibili sono soltanto due, Bianco stellare e Cielo notturno.

Qualche incertezza riguarda invece la disponibilità al lancio. Le ultime indiscrezioni parlano di rese produttive inferiori alle attese, un problema con cui Apple starebbe ancora facendo i conti, e nelle prime settimane alcune configurazioni potrebbero risultare difficili da trovare. Completare il preordine il prima possibile potrebbe aumentare le probabilità di ricevere iPhone Duo già il 23 ottobre, anche se la consegna in quella data non è garantita.

Fonte: TecnoAndroid