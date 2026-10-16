Apple Sports 4.5 aggiunge la Nations League e altri campionati

Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Apple Sports, l’app dedicata a risultati e partite in tempo reale. Con la versione 4.5 arrivano due novità ben precise. Da una parte ci sono i miglioramenti alle Live Activities, dall’altra il catalogo si allarga con cinque nuovi campionati di calcio provenienti da diverse parti del mondo. Il rilascio è partito il 15 ottobre 2026 e riguarda tutti gli utenti dell’applicazione.

Negli ultimi tempi Apple Sports ha ricevuto novità con un ritmo piuttosto costante. Ogni release ha portato qualche lega o qualche disciplina in più e ha reso via via più stretto il legame con le funzioni di iOS. Anche questo aggiornamento segue la stessa strada, senza scossoni ma con aggiunte concrete per chi segue lo sport direttamente dallo smartphone e non vuole perdersi nulla di quello che succede in campo.

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Apple Sports 4.5 allarga la copertura del calcio

La parte più corposa del pacchetto riguarda il pallone. Con Apple Sports 4.5 entrano nell’app cinque competizioni calcistiche che fino a ieri mancavano all’appello. Si tratta della Serie B brasiliana, della English League One e della English League Two, dell’Eliteserien norvegese e infine della UEFA Nations League, il torneo per nazionali che porta in dote un interesse decisamente più ampio rispetto ai campionati di club.

Il mix è curioso e piuttosto vario. Ci sono due tornei inglesi, uno brasiliano, uno scandinavo e una competizione continentale. Un segnale abbastanza chiaro della volontà di Apple di coprire il calcio in modo sempre più capillare, andando oltre i soliti grandi nomi. Nelle note ufficiali l’azienda la mette semplicemente così: l’offerta dedicata al calcio continua a crescere. E in effetti la lista delle leghe supportate dall’applicazione si fa ogni volta un po’ più lunga.

Live Activities più ricche durante le pause di gioco

L’altra novità tocca invece le Live Activities, cioè gli aggiornamenti in tempo reale che permettono di seguire l’andamento di una partita senza dover aprire continuamente l’app. Da adesso queste schede possono mostrare le statistiche principali dell’incontro durante le interruzioni del gioco. E non si parla di un solo sport, visto che la funzione vale per tutte le leghe coperte dal servizio.

Praticamente quando l’azione si ferma, che sia per una pausa o per uno stop tra un tempo e l’altro, sullo schermo non resta solo il punteggio ma compaiono anche i dati più importanti della gara. Secondo Apple questo cambiamento serve a far restare gli utenti “ancora più vicini alla partita con un solo sguardo”. Un’aggiunta piccola sulla carta, ma pensata proprio per chi controlla il risultato di sfuggita e vuole capire in pochi secondi come sta andando l’incontro.

Le note di rilascio ufficiali di Apple Sports 4.5 riassumono entrambe le novità in poche righe. Il testo spiega che i nuovi aggiornamenti alle Live Activities aiutano a seguire la partita da vicino con una semplice occhiata, grazie alla possibilità di vedere le statistiche chiave durante le pause in tutte le leghe. Nella seconda parte viene ricordato che l’offerta calcistica continua ad ampliarsi con la Serie B brasiliana, la English League One, la English League Two, l’Eliteserien norvegese e la UEFA Nations League.

L’aggiornamento di Apple Sports alla versione 4.5 è già disponibile e l’app si può scaricare direttamente dall’App Store.

Fonte: TecnoAndroid