Intelligenza artificiale e università: il posto sicuro vacilla

Scegliere l’università nell’era dell’intelligenza artificiale non significa più fare calcoli a tavolino sulle professioni più richieste. La diffusione di queste tecnologie sta rendendo gli sbocchi professionali molto meno prevedibili di un tempo e mette in discussione un’idea che per generazioni ha orientato studenti e famiglie, quella del posto sicuro garantito da un certo tipo di laurea. Nella scelta universitaria entrano così in gioco fattori diversi, a partire dalla passione.

Per molto tempo il ragionamento è stato piuttosto lineare. Si osservava il mercato del lavoro, si individuavano i settori più promettenti e si sceglieva il corso di studi di conseguenza, spesso lasciando in secondo piano interessi e inclinazioni personali. Oggi questo schema mostra parecchie crepe perché l’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui si lavora e rende complicato prevedere quali competenze saranno davvero richieste negli anni a venire.

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Il mito del posto sicuro perde terreno

Il posto sicuro è stato a lungo una specie di stella polare. Una laurea considerata “pratica” sembrava la strada più ragionevole per mettersi al riparo dalle incertezze. Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale però quella sicurezza appare sempre più fragile, dato che nessun percorso può offrire garanzie assolute su ciò che accadrà nel mondo del lavoro. Puntare tutto su una previsione rischia quindi di diventare una scommessa più che una scelta prudente. Questo non vuol dire che informarsi sulle prospettive occupazionali sia inutile. Significa piuttosto che il criterio basato solo sulla presunta stabilità di una professione ha perso buona parte della sua forza. Quando gli sbocchi diventano meno leggibili anche i ragazzi che stanno per iscriversi all’università sono chiamati a guardare altrove per orientarsi, e in particolare dentro sé stessi.

Passione e pensiero critico come bussola

È qui che la passione assume un ruolo centrale. Coltivare un interesse autentico aiuta a reggere anni di studio impegnativo e a costruire una preparazione solida, qualcosa che difficilmente nasce da una scelta fatta controvoglia. In un contesto in cui le certezze si assottigliano, seguire ciò che appassiona diventa un criterio concreto e non un semplice slancio romantico.

Accanto alla passione acquista peso il pensiero critico, ovvero la capacità di analizzare le informazioni, valutarle e prendere decisioni con la propria testa. Proprio mentre le macchine diventano sempre più abili nel gestire compiti ripetitivi, contano di più anche le qualità umane, quelle che nessun algoritmo riesce a replicare fino in fondo. Sensibilità, capacità di relazione e giudizio sono elementi che meritano attenzione già nel momento in cui si decide quale facoltà frequentare.

Complessità, discipline intrecciate e formazione continua

Un altro aspetto riguarda il modo stesso di affrontare lo studio. Oggi diventa fondamentale saper leggere la complessità, senza fermarsi a risposte semplici per problemi che semplici non sono. Il mondo trasformato dall’intelligenza artificiale richiede persone in grado di comprendere fenomeni articolati e di muoversi con agilità tra situazioni diverse.

Per farlo serve anche la capacità di intrecciare discipline differenti. I confini tra materie umanistiche, scientifiche e tecniche si fanno più sfumati e chi sa collegare saperi lontani tra loro può avere uno sguardo più ampio sulle sfide da affrontare. La scelta di un corso, in questo senso, non dovrebbe chiudere porte ma aprire prospettive.

C’è infine un elemento che accompagna tutti gli altri, cioè la disponibilità a continuare a imparare. L’università non rappresenta più il punto d’arrivo della formazione ma una tappa di un percorso destinato a proseguire nel tempo. Nell’era dell’intelligenza artificiale la capacità di aggiornarsi e rimettersi in gioco diventa una delle competenze più preziose da portare con sé dopo la laurea.

Fonte: TecnoAndroid