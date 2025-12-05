Apple ha inserito l’iPhone SE nella lista dei dispositivi “obsoleti”

Oggi la durata del supporto tecnico rappresenta uno degli indicatori più chiari del ciclo vitale di un dispositivo. In tale quadro si inserisce la recente scelta di Apple di collocare l’iPhone SE di prima generazione nella categoria dei prodotti “obsoleti”. Si tratta di una classificazione che comporta il termine definitivo di ogni forma di assistenza ufficiale. Il dispositivo entra in tale nuova fase dopo il superamento dei sette anni dal ritiro dal mercato, avvenuto nel settembre 2018. Secondo la politica adottata da Apple, trascorso suddetto periodo dalla fine della commercializzazione, un prodotto non può più essere riparato né negli store dell’azienda né nei centri autorizzati.

Apple: l’iPhone SE ufficialmente “obsoleto”

Con il passare degli anni, la serie SE ha visto due aggiornamenti significativi, nel 2020 e nel 2022. Entrambe le versioni hanno adottato un’impostazione visiva ispirata all’iPhone 8, mantenendo elementi come il tasto Home e il Touch ID. Ciò riportando in vita il concetto di un dispositivo più accessibile rispetto al resto della lineup. Nonostante tale continuità, la famiglia SE è stata interrotta nel febbraio 2025, quando Apple ha introdotto l’iPhone 16e come erede ideale di quella filosofia. Un modello pensato per offrire un equilibrio tra prezzo e funzionalità in linea con gli standard attuali.

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L’ingresso dell’iPhone SE del 2016 nella lista dei prodotti obsoleti non rappresenta soltanto un aggiornamento amministrativo. È anche il momento in cui si conclude ufficialmente l’esperienza di un telefono che aveva saputo distinguersi per il rapporto tra dimensioni e prestazioni. In una fase in cui il settore continua a muoversi verso diagonali sempre più ampie, la strategia proposta da tale modello invita a osservare come le scelte di design restino centrali nel modo in cui gli utenti vivono la tecnologia. Quanto accaduto evidenzia come, anche se lo spazio per dispositivi compatti può trasformarsi, il loro impatto resta parte integrante della storia recente degli smartphone.