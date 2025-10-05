iPhone 16e, trapelati in rete gli schemi della scheda logica

A causa di una fuga di dati importante, Apple potrebbe potenzialmente subire dei danni.

Secondo le ricostruzioni, negli ultimi giorni alcuni file contenenti gli schemi della scheda logica del modello iPhone 16e sono trapelati erroneamente in rete.

Dietro a queste pubblicazioni ci sarebbero degli errori burocratici.

Normalmente questi dati non sono raccolti per essere resi pubblici, ma vengono inviati per delle regolamentazioni.

I file sarebbero infatti stati pubblicati soltanto per errore all’interno della documentazione tecnica inviata alla FCC ( Federal Communication Commission). Si tratta proprio dell’ente statunitense che gestisce le leggi e le normative di questo mercato, certificando i dispositivi elettronici.

I documenti in questione sarebbero rimasti online e accessibili a chiunque per qualche ora. Essi nel dettaglio contenevano gli schemi della scheda logica, oltre a dei riferimenti a componenti e moduli interni.

Cosa può causare questo errore?

L’iPhone 16e è stato annunciato il 19 febbraio del 2025, come la versione più economica e accessibile del famoso smartphone di Apple.

Si tratta in sostanza di un ottimo smartphone, anche se fa parte della fascia media, con un display OLED da 6,1 pollici e un processore chip A18, che tuttavia ha una GPU più ridotta rispetto agli altri modelli.

La batteria va a offrire una delle migliori autonomie per questa tipologia di smartphone, e inoltre presenta diversi extra come la resistenza IP68 ad acqua e polvere e alcune certificazioni satellitari.

L’iPhone 16e segna sicuramente l’inizio di una nuova tipologia di modelli medi degli smartphone di Apple. Tuttavia, mostra alcuni limiti, come la mancanza del supporto MagSafe e una GPU che è meno potente rispetto alle altre versioni di iPhone 16.

Ma tornando ai danni che la divulgazione di questi documenti può arrecare, sono a svantaggio della sicurezza e a vantaggio della concorrenza.

Nonostante non ci fossero dati importanti, quei file potrebbero comunque avvantaggiare produttori e riparatori, che hanno a disposizione diversi dettagli in più sullo smartphone di Apple.