Apple e The King’s Trust lanciano i Creative Labs per i giovani

Apple e The King’s Trust allargano la loro collaborazione nel Regno Unito con un nuovo progetto educativo chiamato Apple x King’s Trust Creative Labs, presentato il 7 ottobre 2026. L’iniziativa propone ai giovani una serie di workshop pensati per far crescere le loro competenze creative e digitali, mettendoli in contatto diretto con professionisti dell’azienda di Cupertino che lavorano in settori molto diversi tra loro.

Non si tratta di un’intesa nata dal nulla. Il rapporto tra Apple e l’organizzazione britannica va avanti dal 2019 e questo nuovo capitolo ne rappresenta un’estensione piuttosto concreta, con un’impostazione che guarda soprattutto al mondo del lavoro e ai diversi percorsi professionali che i partecipanti potranno esplorare.

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Apple e The King’s Trust: come funzionano i Creative Labs

Secondo quanto spiegato dalla società, il programma vuole offrire ai ragazzi un confronto reale e significativo con gli esperti Apple provenienti da vari ambiti. L’obiettivo dichiarato è accompagnarli mentre valutano le possibili strade di carriera, fornendo loro tecnologia, risorse, abilità pratiche, fiducia in se stessi e quella conoscenza necessaria per esprimere fino in fondo il proprio potenziale.

Il percorso formativo, descritto come un’esperienza immersiva, è partito già nei primi giorni della settimana con workshop dedicati all’industria musicale e alla creatività in generale. Una scelta pensata in sintonia con la recente apertura di Apple Music Hall, che fa da cornice a questa prima fase del progetto.

Per quanto riguarda i numeri, il primo gruppo coinvolgerà fino a 20 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Si parte quindi con una dimensione volutamente contenuta, ma l’azienda ha già fatto sapere che nel corso del prossimo anno sono previste altre sessioni e nuovi gruppi di ragazzi, così da ampliare progressivamente la platea dei giovani coinvolti nei Creative Labs.

Le voci di Apple e di The King’s Trust

A commentare il lancio è stata Alisha Johnson Wilder, senior director del Global Community Impact di Apple. “In Apple crediamo che l’istruzione sia una forza potente per l’equità e le opportunità” ha dichiarato la manager. “Da anni siamo orgogliosi di lavorare al fianco di The King’s Trust per stimolare la creatività e aprire nuove porte ai giovani in tutto il Regno Unito. Con il lancio di Apple x King’s Trust Creative Labs portiamo questo impegno ancora più avanti, collegando la prossima generazione di creatori e innovatori direttamente con i nostri esperti, la nostra tecnologia e il nostro tutoraggio, per aiutarli a costruire competenze fondamentali, scoprire le proprie passioni e affermarsi nel mondo del lavoro”.

Parole di entusiasmo anche dall’altra parte. Jonathan Townsend, amministratore delegato di The King’s Trust per il Regno Unito, ha definito l’iniziativa un nuovo ed entusiasmante capitolo della partnership, capace di aiutare un numero ancora maggiore di giovani a sviluppare la sicurezza e le abilità digitali e creative di cui hanno bisogno per muovere i passi successivi verso un’occupazione.

Spazio anche all’intelligenza artificiale

I workshop non sono l’unico fronte su cui le due realtà stanno lavorando insieme. Nell’annuncio Apple ha precisato che la collaborazione con The King’s Trust comprende anche lo sviluppo di materiali dedicati all’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale, un tema che coinvolge sempre più da vicino scuole e percorsi formativi.

Accanto a questo filone, le risorse in preparazione sono pensate anche per gli educatori, con lo scopo di supportarli nell’integrare le nuove tecnologie all’interno della loro attività di insegnamento quotidiana.

Fonte: TecnoAndroid