Apple e LG, le prime immagini del lucchetto smart con UWB

Le prime immagini dei dispositivi per la smart home nati dalla collaborazione tra Apple e LG sono finalmente comparse online. Si tratta di un lucchetto intelligente, di un termostato e di un sensore di temperatura, tutti accomunati da un design molto essenziale e da un’integrazione con l’ecosistema iPhone che, stando a quanto emerso, potrebbe davvero cambiare le regole del gioco nel settore della casa connessa.

Già martedì un primo rapporto aveva parlato di una selezione di prodotti sviluppati a quattro mani dalle due aziende e destinati, con ogni probabilità, a uscire soltanto con il marchio LG. Il giorno seguente un leaker ha diffuso una serie di immagini e animazioni dedicate proprio a questi accessori, mentre altro materiale arriva dai documenti depositati presso la FCC, con disegni per il posizionamento delle etichette, rendering tridimensionali e rapporti tecnici che aiutano a capire meglio cosa sapranno fare i nuovi prodotti di Apple e LG.

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Lucchetto, termostato e sensore nel dettaglio

Il primo dispositivo è LG Smart Deadbolt Lock, mostrato in due parti. La tastiera frontale ruota per aprirsi e un perno girevole ne limita la rotazione. Tra le impostazioni compaiono quelle per l’anello luminoso del touchpad, per il volume del suono di chiusura e un allarme acustico che potrebbe attivarsi quando la porta resta aperta o non viene chiusa a chiave. Non mancano lo sblocco automatico, il tap to unlock, i codici master, due chiavi meccaniche e una funzione di alimentazione di emergenza. L’unità interna è alta, con lati dritti ed estremità curve in alto e in basso, e arriverà nelle varianti Grafite e Argento, siglate TMCDD15G e TMCDD15S.

Sul fronte della connettività il lucchetto supporta Bluetooth, Thread, NFC e Ultra Wideband. Proprio quest’ultima tecnologia rappresenta la novità più interessante, perché potrebbe permettere di aprire la porta semplicemente avvicinandosi, senza tirare fuori nulla dalla tasca. Un dettaglio che lascia intuire un legame con iPhone molto più stretto rispetto a quello di un comune lucchetto Matter.

Poi c’è LG Smart Thermostat, modello TMCTAW5W. Ha un corpo circolare simile a un dischetto con bordo rialzato, un ampio display centrale per la temperatura e i comandi di regolazione disposti lungo i bordi. Le impostazioni riguardano il Far Sight Display, la visualizzazione dell’umidità, la luminosità, la lingua e l’offset di temperatura. Funziona con alimentazione a corrente alternata da 24 volt e offre WiFi a 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth e Thread. La vera sorpresa arriva però da un test radio separato che conferma la presenza di un radar integrato a 60 GHz, utile probabilmente per rilevare la presenza o l’avvicinamento delle persone in casa.

Completa il trio LG Temperature Sensor, sigla TMST2A6W, un piccolo puck bianco che misura temperatura e umidità di una stanza. Il retro magnetico gli consente di agganciarsi alle superfici metalliche e nella confezione è inclusa una piastra adesiva da applicare dove serve. Va avanti con una batteria a bottone CR2477 da 3 volt, sostituibile, e avvisa quando arriva il momento di cambiarla. Si collega tramite Bluetooth Low Energy e Thread, mentre sul retro nome, modello e dati di produzione sono stampati ad arco lungo il bordo esterno.

L’appuntamento del 13 ottobre e il rilancio di HomeKit

La data cerchiata in rosso è il 13 ottobre, giorno in cui questi prodotti dovrebbero essere presentati insieme all’hub Apple per la casa intelligente, a HomePod mini aggiornato e al nuovo box per la TV. Secondo le indiscrezioni, gli accessori LG non arriveranno però nei negozi in contemporanea con l’hardware di Cupertino e potrebbero servire ancora alcuni mesi prima di poterli acquistare.

I documenti normativi, tra l’altro, elencano una gamma ben più ampia di quella vista finora. Oltre ai tre dispositivi già descritti figurano LG Video Doorbell Wired, LG Floodlight Cam, LG Outdoor Cam Plug In e LG Indoor Cam Plug In, cioè un campanello con videocamera e tre telecamere pensate per l’esterno e per l’interno. Un’intesa che segna il rilancio formale della piattaforma HomeKit e mette entrambe le aziende nelle condizioni di sfidare più da vicino Amazon Ring e Google Nest.

Fonte: TecnoAndroid