Lo scontro tra Apple e il governo britannico sulla protezione dei dati custoditi su iCloud ha appena cambiato passo. Un tribunale specializzato del Regno Unito ha infatti stabilito che le autorità non possono più tenere nascosta l’esistenza della richiesta legale inviata all’azienda per ottenere la possibilità di accedere alle informazioni dei clienti.

La sentenza non svela ogni dettaglio tecnico e non chiarisce da sola quali dati potrebbero finire sotto la lente degli investigatori. Segna però un passaggio rilevante nel rapporto, spesso delicato, tra sorveglianza, trasparenza delle istituzioni e riservatezza digitale. Riguarda da vicino anche chi vive lontano da Londra, visto che al centro della vicenda c’è il funzionamento stesso della crittografia nei servizi connessi.

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Il tribunale britannico chiede più trasparenza

A pronunciarsi è stato l’Investigatory Powers Tribunal, che ha respinto la tesi del Ministero dell’Interno. Secondo il dicastero, confermare in via ufficiale l’esistenza dell’ordine avrebbe messo a rischio la sicurezza nazionale. I giudici l’hanno vista diversamente. La vicenda era già stata discussa ampiamente in pubblico e quindi il danno legato a una conferma formale appariva piuttosto limitato.

Il provvedimento rientra nella categoria delle technical capability notice, disposizioni che possono obbligare un’impresa a mantenere strumenti utili alle autorità investigative. Tutto parte da una prima richiesta molto più ampia, che puntava ai backup cifrati su iCloud anche di utenti residenti fuori dal Regno Unito. Dopo le obiezioni arrivate dagli Stati Uniti quella pretesa è stata messa da parte e Londra ha emesso un nuovo ordine, stavolta circoscritto ai soli dati degli utenti britannici.

Anche questa seconda iniziativa è stata contestata da Apple davanti al tribunale, con un dettaglio non da poco: i vincoli legali impedivano all’azienda di spiegare pubblicamente cosa stesse succedendo. Nel frattempo la società ha scelto di bloccare per i clienti britannici l’attivazione di Advanced Data Protection, la funzione che aggiunge un ulteriore livello di protezione ai contenuti salvati su iCloud.

La decisione sulla trasparenza è stata accolta con favore dal colosso tecnologico, che in passato aveva già dichiarato di non aver mai realizzato una porta di accesso universale ai propri prodotti e servizi e di non avere alcuna intenzione di farlo. Dietro questa linea c’è un timore preciso. Un accesso eccezionale, anche se pensato per pochi casi, rischierebbe di indebolire le garanzie offerte a tutti i clienti.

Privacy e sicurezza, un equilibrio ancora da trovare

La pronuncia comunque non coincide con la pubblicazione integrale dell’ordine. Il tribunale ha precisato che alcune parti potrebbero rimanere riservate qualora la loro diffusione arrecasse un danno alla sicurezza o all’interesse pubblico. La porta, insomma, si è aperta solo in parte.

Sul tavolo ci sono interessi che tirano in direzioni opposte. Da un lato le autorità ritengono indispensabili strumenti adeguati per indagare sui reati e tutelare la collettività. Dall’altro le organizzazioni che difendono i diritti civili temono che obblighi poco trasparenti finiscano per compromettere il controllo democratico sulla sorveglianza. Non a caso Liberty e gli altri soggetti coinvolti nella contestazione hanno salutato la decisione come un successo.

Il caso va oltre il semplice braccio di ferro tra un governo e una multinazionale. Quando la sicurezza digitale dipende da regole decise lontano dagli utenti, poterle conoscere e discutere diventa parte integrante della fiducia nella tecnologia, perché solo così si riesce a valutare dove passa il confine tra protezione pubblica e diritti individuali. Il percorso giudiziario però è tutt’altro che concluso. Saranno le prossime udienze a stabilire quali aspetti della disputa potranno essere esaminati apertamente, mentre sul merito del ricorso presentato da Apple contro l’ordine del governo britannico i giudici non si sono ancora espressi.

Fonte: TecnoAndroid