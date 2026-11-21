Gli occhiali smart Viture compatibili con Nintendo Switch 2 sono scesi al prezzo più basso di sempre, con sconti fino a circa 140 euro per il Black Friday su Amazon. Viture è l’unica azienda ad avere il supporto ufficiale alla console grazie al Mobile Dock Mini, e le offerte includono anche controller in omaggio e altri accessori.

Il vantaggio pratico emerge da una situazione molto comune. In una casa dove più persone giocano a Ocarina of Time su Switch 2, ognuno si trova in un punto diverso della propria partita. Stare nella stessa stanza senza rovinare qualche sorpresa agli altri diventa quindi complicato. Con un paio di occhiali Viture collegati il problema sparisce, perché lo schermo resta visibile soltanto a chi li indossa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Viture Pro 2 e il Mobile Dock Mini per Switch 2

Il pacchetto con Viture Pro 2 e dock è la soluzione più accessibile: costa circa 325 euro, con un risparmio di circa 45 euro. Gli occhiali montano due display micro OLED a 120Hz con luminosità di picco di 1.600 nit e diottrie integrate per correggere la miopia. Pesano appena 63 grammi, un dettaglio che conta parecchio quando le sessioni di gioco si allungano.

Il Mobile Dock Mini si può acquistare anche da solo a circa 85 euro. Arriva con un supporto magnetico che si aggancia al retro di Nintendo Switch 2 e permette di collegare gli occhiali. Nello stesso tempo ricarica la console grazie alla batteria integrata da 10.000 mAh. L’autonomia di Switch 2 risulta così più che raddoppiata, abbastanza per completare diversi templi di Ocarina prima di dover cercare una presa.

Viture Beast, il modello di punta al minimo storico

Quasi tutta la gamma è scontata e accompagnata da regali extra. Tra i modelli in offerta c’è anche il più avanzato, Viture Beast, che scende a circa 425 euro con un taglio di circa 50 euro. Per questi occhiali si tratta del prezzo più basso mai registrato.

Rispetto agli altri modelli, Viture Beast offre un campo visivo più ampio da 58 gradi, il tracciamento spaziale 3DoF nativo e lenti elettrocromiche oscurabili su 9 livelli. Il tracciamento nativo consente di fissare il monitor virtuale in un punto preciso dello spazio e di muoversi attorno come se fosse un televisore appeso alla parete. Manca però la regolazione diottrica. Chi ha bisogno di correggere la miopia deve quindi ordinare lenti graduate a parte.

Luma Pro e Luma Ultra, gli sconti più consistenti

Lo sconto più generoso riguarda Viture Luma Pro, ora a circa 295 euro con un ribasso di circa 140 euro. È la proposta più equilibrata della casa. Offre un’ottima qualità d’immagine, un’illuminazione RGB lungo la montatura per un tocco di stile in più e le diottrie per la miopia già incluse. Qualsiasi modello Viture abbinato al Mobile Dock Mini diventa compatibile con Switch 2. Per questo gli occhiali Viture sono gli unici occhiali intelligenti con supporto ufficiale alla console Nintendo.

Chiude la lista Viture Luma Ultra, che passa a circa 390 euro con un risparmio di circa 130 euro. Garantisce la migliore qualità visiva dell’intera gamma e integra anch’esso le diottrie regolabili. Grazie alle fotocamere frontali è l’unico paio a supportare il tracciamento 6DoF tramite l’app Viture Spacewalker. A differenza di Beast non dispone però del 3DoF nativo, quindi questa funzione resta limitata ai contenuti visualizzati all’interno dell’app.

Fonte: TecnoAndroid