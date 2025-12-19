Apple: build interna di iOS 26 svela nuove possibili funzioni

Di recente, l’emergere di una build preliminare di iOS 26 ha catturato l’attenzione di sviluppatori e appassionati. Ciò ha fornito un raro sguardo sulle novità Apple ancora non annunciate. La versione, proveniente da un iPhone prototipale, contiene riferimenti a nuove funzionalità e dispositivi, suggerendo che l’azienda stia sperimentando diverse innovazioni. Con tempistiche che spaziano dal 2025 al 2027. Alcuni sviluppi sono destinati a un arco temporale più lungo. La gestione del sonno, con sincronizzazione su iPad e Mac, punta al 2027 e riflette l’interesse di Apple per un ecosistema sempre più integrato. Sono attesi anche strumenti per l’uso di determinate app su Apple Watch e miglioramenti della leggibilità dei testi. A ciò si aggiungono altre funzionalità, come Push-to-Talk per CallKit, strumenti finanziari in FinHealth e aggiornamenti per Podcasts.

Apple: scovate su iOS 26 le prossime innovazioni

Nel codice sono presenti numerosi feature flags, indicatori di funzioni in sviluppo, che suggeriscono miglioramenti nella localizzazione collaborativa e nella gestione della batteria degli AirTag. Con alcune stringhe che puntano al 2025 come possibile anno di rilascio. Gli AirPods sembrano destinati a ricevere aggiornamenti significativi, inclusi promemoria contestuali, riconoscimento vocale avanzato e nuovi controlli di connessione intelligenti. Oltre a strumenti per una comprensione più precisa della posizione all’aperto e mix audio ottimizzato con i dispositivi attivi. Anche il Vision Pro è coinvolto nei test, con funzionalità spaziali del suono programmate per la primavera 2026. Ed anche la possibilità di creare sticker e emoji all’interno di visionOS.

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Sul fronte software, le novità riguardano sia le applicazioni integrate sia nuovi servizi. Health+ punta a offrire strumenti basati su AI per il monitoraggio della salute. Mentre le Live Captions saranno estese a un maggior numero di lingue. L’autocompilazione dei dati delle carte di credito nelle app di terze parti è prevista dall’autunno 2026. La versione più evoluta di Siri includerà capacità di analisi semantica, gestione intelligente delle risposte e interazione avanzata con Spotlight. Anche le app Freeform, Diario e Wallet stanno ricevendo aggiornamenti significativi. Con nuove funzionalità di organizzazione, notifiche e promemoria per la primavera 2026. Mentre l’app Foto si prepara a introdurre strumenti di condivisione e collegamento tra immagini

Tali informazioni delineano uno scenario in continua evoluzione, in cui Apple sperimenta funzioni avanzate che potrebbero cambiare prima del rilascio ufficiale. In ogni caso, la build preliminare fornisce un’istantanea dei piani dell’azienda, confermando come software, hardware e servizi siano sempre più interconnessi in un ecosistema in espansione.