App Foto di Windows 11 si rinnova: tre sezioni e ricerca smart

icrosoft ha presentato la nuova app Foto per Windows 11, un rinnovamento che tocca il modo in cui immagini e video vengono raccolti, ritoccati e visualizzati sul computer. L’annuncio è arrivato all’interno di un lungo post sul blog ufficiale dell’azienda di Redmond, pensato per mettere in fila le principali novità introdotte negli ultimi mesi. Alcune di queste funzioni sono ancora riservate agli iscritti al programma Insider. Tra gli aggiornamenti citati compaiono anche la nuova interfaccia di Windows Search e una serie di ottimizzazioni che consentono di eseguire il sistema operativo con 8 GB di RAM. La parte dedicata alla gestione delle fotografie però merita uno sguardo più attento, perché il programma arriverà a tutti gli utenti entro la fine dell’anno.

Una volta installata la nuova versione dell’applicazione, le differenze rispetto al passato saltano all’occhio quasi subito. L’esperienza ora si articola attorno a tre sezioni distinte che si chiamano Gallery, Editor e Viewer, ciascuna con un compito ben preciso.

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Gallery e Moments, l’archivio diventa più ordinato

La prima area è proprio Gallery, il punto in cui vengono raccolti gli scatti e i filmati salvati sul PC, su OneDrive e su iCloud. Tutto viene mostrato in ordine cronologico, così da avere sotto mano l’intera libreria senza dover saltare da una cartella all’altra. Chi vuole mettere un po’ di ordine può creare album personalizzati, mentre la ricerca accetta richieste formulate in linguaggio naturale, quindi con parole semplici e non con comandi rigidi. Microsoft ha lavorato anche sulle prestazioni, rendendo più rapidi sia l’avvio del programma sia lo scorrimento tra i contenuti. Le immagini e i video conservati nel cloud, inoltre, possono essere aperti anche da Esplora file e dal browser.

Per chi archivia le proprie fotografie su OneDrive c’è poi Moments. Questa funzione raggruppa gli scatti simili e li trasforma in ricordi annuali, che si possono guardare sotto forma di presentazione oppure salvare come video. A completare il quadro arriva un nuovo filtro capace di cercare le immagini in base alle persone ritratte, utile quando la raccolta diventa così ampia da rendere complicato ritrovare un volto preciso.

Un Editor con l’intelligenza artificiale e il supporto HDR

Il secondo pilastro della nuova app Foto è l’Editor, che mette a disposizione diversi strumenti per intervenire sulle immagini. Si può ritagliare una fotografia, migliorarne la qualità, eliminare imperfezioni e cambiare lo stile complessivo dello scatto. Tra le possibilità offerte c’è anche la rimozione degli oggetti indesiderati, affidata all’intelligenza artificiale. Sul fronte tecnico l’applicazione conserva la qualità delle foto in HDR e supporta i formati HEIC e WebP, sia in fase di modifica sia al momento del salvataggio. Un dettaglio non da poco per chi lavora con immagini provenienti da dispositivi diversi.

Viewer più veloce e disponibilità per tutti entro fine anno

L’ultima componente è il Viewer, che si occupa della semplice visualizzazione delle immagini, anche quando vengono aperte direttamente da Esplora file. Oltre a mostrare la fotografia, presenta tutte le informazioni associate come il nome del file, la data dello scatto, la posizione quando disponibile, i dati della fotocamera e l’istogramma del colore. La velocità rappresenta uno dei miglioramenti più concreti. Secondo Microsoft il lancio del Viewer è in media il 15% più rapido rispetto alla versione precedente, con un vantaggio che sale al 30% nel caso delle immagini HEIC.

Per quanto riguarda i tempi, la nuova app Foto sarà inizialmente disponibile nelle build preliminari di Windows 11 destinate agli iscritti al programma Insider. Il rilascio per tutti gli utenti del sistema operativo è invece previsto entro la fine dell’anno.

Fonte: TecnoAndroid