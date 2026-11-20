Google Wallet sbarca ufficialmente su iPhone, ma chi sperava di usarlo alla cassa dei negozi resterà deluso. Google ha infatti lanciato la sua app per iOS, pensata per raccogliere in un unico spazio carte di pagamento, tessere fedeltà, biglietti, carte d’imbarco e ricevute. Manca però una funzione che per molti è quella principale, perché sui telefoni Apple non è possibile pagare avvicinando il dispositivo al POS. C’è poi un secondo dettaglio da tenere a mente, visto che per il momento il servizio è disponibile solo negli Stati Uniti e sull’App Store italiano l’applicazione non compare.

Cosa sa fare Google Wallet su iPhone

Il vero asso nella manica dell’app è la sincronizzazione automatica con Gmail e con gli altri servizi di Google. Spedizioni da tracciare, carte d’imbarco digitali, biglietti dei concerti e ricevute finiscono da soli nel portafoglio digitale, senza bisogno di inserirli a mano, e restano consultabili su tutti i dispositivi. Chi utilizza già Gmail come casella di posta principale si ritrova così le informazioni più importanti legate ad acquisti e viaggi ordinate all’interno di una sola app.

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Le funzioni non si fermano qui. Google Wallet su iPhone consente di digitalizzare le tessere fisiche, come quelle fedeltà o dell’abbonamento in palestra, semplicemente inquadrandole con la fotocamera del telefono. Permette inoltre di gestire le carte di pagamento per completare più in fretta gli acquisti online, sui servizi di Google e ovunque sia accettato Google Pay. Infine offre la possibilità di tenere d’occhio gli acquisti effettuati dagli agenti di intelligenza artificiale di Google, con conferme d’ordine, ricevute e aggiornamenti sulle consegne raccolti nello stesso posto.

Proprio quest’ultima caratteristica racconta parecchio sulla strada scelta dall’azienda di Mountain View, che punta a trasformare il proprio wallet nel fulcro dei cosiddetti acquisti agentici, ovvero quelli che un assistente AI porta a termine al posto dell’utente.

Perché alla cassa resta solo Apple Pay

Su questo punto Google è stata molto chiara, dato che il pagamento contactless, il classico tap to pay, al momento non è supportato su iOS. La spiegazione più plausibile va cercata nelle regole imposte da Apple. Con iOS 18.1 la casa di Cupertino ha aperto il chip NFC dei suoi smartphone ai pagamenti senza contatto delle app di terze parti, ma per sfruttarlo serve un accordo commerciale con Apple e il versamento delle relative commissioni. Google per ora non ha compiuto questo passo e di conseguenza nei negozi, su iPhone, l’unico modo per pagare con il telefono rimane Apple Pay.

Per chi possiede uno smartphone della Mela, Google Wallet diventa quindi un’alternativa ad Apple Wallet per tutto il resto. Tessere, biglietti, carte d’imbarco e pagamenti online trovano posto nell’app di Google, mentre la spesa al supermercato continua a passare dalla soluzione di Apple.

Quando potrebbe arrivare in Italia

Google non ha comunicato alcuna data per il lancio in altri Paesi. L’arrivo dell’app riguarda soltanto gli utenti iOS statunitensi, che possono scaricarla gratuitamente dall’App Store americano a patto di avere installato iOS 17 o una versione successiva. In Italia, chi desidera conservare tessere e biglietti sul proprio iPhone continua quindi ad affidarsi ad Apple Wallet, in attesa che Google estenda la disponibilità del servizio anche al di fuori degli Stati Uniti.

Fonte: TecnoAndroid