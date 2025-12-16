Android XR: annunciate nuove funzioni per visori e occhiali smart

Il mondo della realtà estesa sta cambiando velocemente e Google mostra il suo impegno nel settore con il suo sistema operativo Android XR. Quest’ultimo è stato progettato per visori e occhiali intelligenti. L’obiettivo dell’azienda di Mountain View è costruire un ecosistema integrato, capace di combinare hardware innovativo, intelligenza artificiale e interazioni immersive per la vita quotidiana. Tra i primi dispositivi a sfruttare tali potenzialità c’è il Galaxy XR. Il dispositivo di Samsung permette di collegarsi a un PC Windows per utilizzare desktop e applicazioni in modalità affiancata. Integrando così videogiochi e strumenti di produttività. A ciò si aggiunge anche l’assistente virtuale Gemini che offre suggerimenti in tempo reale. Mentre la modalità Viaggio trasforma spostamenti e momenti di relax in esperienze immersive. Garantendo comfort senza effetti di cinetosi. La funzione Your Likeness, invece, ricrea in tempo reale il volto e i gesti dell’utente, rendendo più naturali le videochiamate e le interazioni virtuali.

Scopriamo le funzioni introdotte da Android XR

Un’altra novità è rappresentata dagli occhiali XR cablati, progettati per unire la portabilità degli occhiali leggeri con le caratteristiche immersive dei visori tradizionali. Il progetto Project Aura di XREAL introduce dispositivi con un campo visivo di 70° e tecnologia see-through ottica. La quale sovrappone contenuti digitali alla visione del mondo reale, mantenendo la percezione dello spazio circostante.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Google spinge, inoltre, verso una nuova generazione di occhiali smart sviluppati con partner come Samsung, Gentle Monster e Warby Parker. Alcuni modelli saranno focalizzati sull’assistenza personale tramite microfoni, fotocamere e altoparlanti. Mentre altri integreranno un display discreto nelle lenti. Offrendo informazioni utili come navigazione passo-passo, traduzione e sottotitoli in tempo reale senza disturbare l’esperienza visiva.

Gli sviluppatori rimangono al centro della strategia. La Developer Preview 3 dell’SDK Android XR fornisce strumenti avanzati per creare esperienze a mani libere sugli occhiali smart e arricchire l’interattività dei visori. Le librerie Jetpack Projected e Jetpack Compose Glimmer consentono di gestire sensori, display e interfacce utente in realtà aumentata. Mentre il supporto esteso ad ARCore permette tracciamento del movimento e funzionalità geospaziali, ampliando le possibilità creative. Con tale evoluzione, Android XR rappresenta non più solo un sistema operativo, ma una piattaforma modulare pronta a trasformare il rapporto tra tecnologia e quotidianità.