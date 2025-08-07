Halo: presentati i nuovi occhiali AI

Il futuro dell’assistenza personale intelligente nei dispositivi indossabili continua ad evolversi. A tal proposito, Brilliant Labs ha svelato gli occhiali Halo. Si tratta di un nuovo dispositivo smart che promette di diventare una sorta di estensione della memoria umana. A renderlo unico è Noa, un’assistente AI progettata per osservare, ascoltare e, soprattutto, ricordare. La sua funzione è di permettere all’utente di richiamare, con una semplice domanda, momenti vissuti nel corso della giornata. L’idea alla base degli occhiali Halo non è quella di registrare ogni cosa in maniera indiscriminata. Il dispositivo, piuttosto, punta a creare un sistema intelligente che seleziona e conserva solo ciò che potrebbe risultare rilevante. Grazie alla sua capacità di apprendere dalle abitudini e dal contesto, Noa costruisce un archivio dinamico e personalizzato.

I dettagli emersi sui nuovi occhiali smart Halo

Un elemento interessante di tale dispositivo è il piccolo display a colori che si proietta all’interno della montatura. Il peso contenuto, pari a 40 grammi, rende il dispositivo adatto all’utilizzo quotidiano e a diverse morfologie facciali. Per ora è disponibile solo nella variante nera, ma l’azienda ha pensato anche a chi porta lenti da vista, grazie a una collaborazione con SmartBuyGlasses per offrire versioni personalizzate. Inoltre, la scelta di un sistema a basso consumo energetico, unita all’assenza di connessione Wi-Fi, consente agli Halo di offrire fino a 14 ore di autonomia con un uso standard.

È importante sottolineare che gli occhiali “agiscono” nel rispetto della privacy. A tal proposito, infatti, Brilliant Labs ha evidenziato che tutte le interazioni restano strettamente private. La componente hardware supporta tale visione, con sensori visivi e microfoni integrati per la raccolta dati e altoparlanti a conduzione ossea che permettono all’AI di comunicare senza isolare chi indossa gli occhiali dall’ambiente circostante.

Attualmente gli occhiali sono in fase di pre-ordine con le spedizioni previste per la fine dell’anno. Il prezzo di vendita è di circa 257 euro. È importante sottolineare che, per accedere a tutte le potenzialità di Noa, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Nel dettaglio, infatti, il piano base gratuito offrirà funzionalità ridotte e un uso giornaliero limitato. Mentre un piano “Plus”, il cui prezzo non è ancora stato comunicato, garantirà accesso completo alla memoria continua e alle funzioni avanzate del nuovo assistente AI.