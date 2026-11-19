Le startup tech europee si preparano a vivere un anno da record. Nel 2026 il Vecchio Continente dovrebbe toccare quota 40mila nuovi fondatori di aziende tecnologiche, con investimenti tornati vicini ai massimi storici. Il quadro però non è tutto rose e fiori, perché mentre i round più grandi crescono, le operazioni di Series A e Series B si sono ridotte nel loro complesso fra il 2021 e il 2025 e molte imprese faticano a trovare le risorse per scalare. È l’immagine che emerge dallo “State of European Tech 2026”, il rapporto annuale di Atomico giunto alla dodicesima edizione, costruito su stime e proiezioni basate sui dati disponibili al 30 settembre.

Fondatori in forte aumento e capitali vicini al picco

I 40mila founder stimati per quest’anno rappresentano un balzo del 36% rispetto al 2025 e dell’80% rispetto al 2024. Una crescita decisa, che porterebbe l’Europa ad avere il 29% dei nuovi imprenditori tech a livello globale, davanti a Stati Uniti e Asia Pacifico. Anche gli investimenti corrono, con circa 70 miliardi di euro raccolti, il 62% in più sull’anno precedente e il secondo risultato di sempre dopo il picco di circa 81 miliardi del 2021. Thomas Wehmeier, Partner e Head of Intelligence di Atomico, ha spiegato che questi numeri “sono andati ben oltre quanto ci aspettassimo, segnando un anno record per l’imprenditorialità europea”, aggiungendo che il potenziale è ancora maggiore perché il continente parte da una base più bassa rispetto ai concorrenti. Il prossimo passo, secondo il manager, è accompagnare l’ambizione iniziale con i capitali necessari, così che una quota maggiore del valore creato resti in casa.

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Dentro questo scenario l’Italia figura fra le 12 nazioni con almeno dieci unicorni e porta in dote 1.887 nuovi founder previsti nel 2026, il 34% in più su base annua. I capitali investiti nelle giovani imprese tecnologiche italiane dovrebbero salire a circa 1,4 miliardi di euro contro il miliardo scarso del 2025. Un progresso concreto che però vale soltanto il nono posto nella classifica continentale, con una fetta del 2% sul totale. Spicca invece l’accelerazione del Sud Europa, dove i finanziamenti attesi si aggirano sui 4,4 miliardi di euro, il 44% in più rispetto all’anno scorso.

L’ecosistema nel complesso si allarga e genera aziende di maggior valore. La valutazione complessiva delle imprese tech ha raggiunto circa 3.800 miliardi di euro, in crescita del 19%, con oltre 450 unicorni. Le società nate dal 2020 valgono oggi, al sesto anno di vita, circa 450 miliardi di euro, mentre la generazione precedente sfiora gli 860 miliardi.

Un mercato polarizzato

A gettare un’ombra su questi dati è la composizione dei round, sempre più sbilanciata. Nei primi nove mesi del 2026 si sono contati 13 mega round miliardari, più di quanti se ne fossero visti nei quattro anni precedenti messi insieme. Gli investimenti in computing e intelligenza artificiale sono più che raddoppiati, passando da circa 8,2 a 17 miliardi di euro, anche se negli Stati Uniti le nuove imprese di questi comparti hanno raccolto circa 245 miliardi, 14 volte il dato europeo.

Sul fronte opposto, i round pre Series A sono calati di quasi il 30% tra il 2021 e il 2025, mentre le operazioni Series A e Series B sono scese del 19%. Il capitale raggiunge insomma meno aziende e alza l’asticella per chi cerca fondi nelle prime fasi. Oltreoceano, inoltre, le startup arrivano ai finanziamenti growth a un ritmo doppio rispetto alle omologhe europee, complici la dimensione dei round, la disponibilità di investitori pazienti e la frammentazione dei mercati nazionali.

Il nodo dei capitali europei

Per Wehmeier la strada passa dal mobilitare più risorse europee di lungo periodo, e “la maggiore opportunità è rappresentata dagli investitori istituzionali“. I fondi pensione del continente destinano al venture capital appena lo 0,006% degli attivi all’anno, meno di un quarto del livello statunitense, e le assicurazioni si fermano allo 0,005%. Le famiglie europee detengono oltre 43mila miliardi di euro in asset finanziari, di cui circa 14.600 miliardi in liquidità e depositi. Spostarne anche solo l’1% sul venture libererebbe circa 430 miliardi di euro. In mancanza di queste risorse le startup dipendono di più dagli investitori stranieri, decisivi finora nei round maggiori.

L’obiettivo non è chiudere la porta ai partner internazionali ma accompagnare le imprese con capitali locali dall’avvio fino alla quotazione. Il modello indicato dal rapporto è Bending Spoons, sbarcata in Borsa lo scorso luglio con una capitalizzazione al debutto di circa 11,4 miliardi di euro, il valore più alto del 2026 per una società europea considerando le sole azioni ordinarie. Secondo Wehmeier l’Europa dispone di capitali, talenti e domanda, ma troppe risorse restano bloccate o allocate male nei sistemi nazionali, con riforme che avanzano paese per paese senza coordinamento. Per questo l’impatto dello Scaleup Act italiano, che prevede tra l’altro incentivi per spingere i fondi pensione verso il venture capital, potrà crescere se le sue misure verranno coordinate meglio con quelle delle altre nazioni europee.

Fonte: TecnoAndroid