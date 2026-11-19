L’attesa per GTA 6 è praticamente agli sgoccioli. Il titolo che molti considerano il più importante dell’anno, e forse dell’intero decennio, è ora disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, mentre proprio oggi sono uscite le prime recensioni. Il debutto ufficiale scatta alla mezzanotte ora locale, quindi in base al fuso orario c’è già chi sta esplorando la nuova Vice City firmata Rockstar e chi invece deve ancora pazientare qualche ora prima di poter accendere la console.

Chi si è mosso per tempo avrà già scaricato in anticipo il file di gioco, che occupa la bellezza di 212 GB di spazio. Ma non basta. Su PS5 serve anche un aggiornamento del firmware della console, senza il quale il gioco non parte. Conviene quindi controllare tutto prima della mezzanotte, così da non ritrovarsi a fissare una barra di avanzamento proprio nel momento in cui gli altri sono già in giro per le strade della città.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

GTA 6: grafica, frame rate e il nodo della versione PC

Per chi sta ancora completando il download vale la pena dedicare qualche minuto alle impostazioni grafiche, in modo da partire con la configurazione più adatta. Le aspettative però vanno calibrate con attenzione. Su console il gioco non va oltre i 30 fps, indipendentemente dalle opzioni scelte nei menu. Qualche soddisfazione in più arriva per chi possiede una PS5 Pro, che può contare almeno sul ray tracing, la tecnologia che rende più realistici luci, ombre e riflessi.

Situazione ben diversa per chi gioca su computer. La versione PC di GTA 6 non è ancora disponibile e arriverà soltanto nel 2027. Chi utilizza esclusivamente una postazione fissa dovrà dunque aspettare ancora parecchio prima di mettere piede a Vice City, mentre il pubblico console avrà già avuto mesi di vantaggio per scoprirne ogni angolo.

Due protagonisti e un mondo da scoprire

Per chi è riuscito a schivare recensioni e anticipazioni fino a questo momento, il quadro generale è quello di un’altra grande avventura sandbox, arricchita però da meccaniche di gioco del tutto nuove. Tra le novità più interessanti spicca la possibilità di passare da uno all’altro dei due protagonisti, a cui si aggiungono nuovi profili criminali che sembrano ispirarsi a quanto visto in Red Dead Redemption 2. Del resto si tratta pur sempre di Grand Theft Auto, e infrangere la legge è parte integrante dell’esperienza, piaccia o no.

Uno degli aspetti più attesi riguarda il sistema di combattimento. In tanti sono curiosi di capire come Rockstar abbia rinnovato le sparatorie e la gestione delle armi, perché da quando GTA 5 è arrivato nei negozi sono passati ben 13 anni e nel frattempo molte cose sono cambiate. Il confronto con il capitolo precedente sarà inevitabile, soprattutto su un elemento così centrale per la serie, che da sempre mescola esplorazione libera, inseguimenti e scontri a fuoco.

Nelle prossime ore le scoperte più significative e le reazioni dei giocatori inizieranno ad accumularsi a ritmo serrato, man mano che la community si addentrerà tra i quartieri di Vice City e ne svelerà segreti e dettagli. Anche le analisi sul gameplay si faranno via via più approfondite, con osservazioni sulle meccaniche, sulle missioni e sul modo in cui i due personaggi si alternano durante l’avventura. C’è già chi ha trascorso diverse ore in compagnia del gioco, e altri sono pronti a lanciarsi nella partita non appena scoccherà la mezzanotte.

Fonte: TecnoAndroid