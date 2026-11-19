Una nuova ricerca dell’Università del Vermont rimette in discussione il modo in cui la scienza ha interpretato finora il significato delle parole. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, mette sotto esame una teoria linguistica considerata valida da oltre settant’anni e propone una lettura diversa. Il senso dei termini che usiamo ogni giorno non ruoterebbe soltanto attorno alle emozioni, come si è creduto a lungo, ma anche attorno a tre assi ben precisi: potere, sicurezza e struttura.

Il punto è tutt’altro che marginale. Per decenni l’idea di fondo è stata che il valore di una parola fosse legato soprattutto alla carica emotiva che porta con sé, al modo in cui fa sentire chi la pronuncia o chi la ascolta. Una cornice teorica solida, rimasta in piedi per generazioni di studiosi e diventata quasi un punto di riferimento scontato nello studio del linguaggio.

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Una teoria storica messa alla prova

Quello che emerge dal lavoro dei ricercatori dell’Università del Vermont è un quadro più articolato. Le parole non si limiterebbero a trasmettere stati d’animo, ma conterrebbero anche informazioni su chi ha il controllo di una situazione, su quanto un contesto possa essere percepito come protetto o minaccioso e su quanto sia ordinato oppure caotico. Tre dimensioni che, secondo lo studio, avrebbero un peso concreto nel modo in cui attribuiamo un senso a ciò che diciamo e leggiamo.

Non si tratta quindi di cancellare del tutto il ruolo delle emozioni. La ricerca le affianca ad altri elementi, ridimensionando però l’idea che fossero l’unica chiave per capire il significato delle parole. Ed è proprio questo spostamento di prospettiva a rendere lo studio così rilevante per chi si occupa di lingua e comunicazione, perché tocca le basi stesse su cui per molto tempo è stata costruita una parte importante della ricerca.

Il titolo con cui è stata accolta la notizia parla non a caso di un pregiudizio nascosto nel linguaggio. L’espressione suggerisce che la lettura tradizionale, concentrata sul lato emotivo, abbia finito per oscurare altre componenti altrettanto presenti nel lessico quotidiano. Componenti che forse erano lì da sempre, ma che non avevano trovato spazio nella teoria dominante.

Potere, sicurezza e struttura al centro del significato

La proposta dello studio ruota attorno a tre concetti che, messi insieme, disegnano una mappa nuova. Il potere riguarda la dimensione del controllo e dell’influenza che un termine può evocare. La sicurezza rimanda alla percezione di protezione o di pericolo che una parola può suscitare. La struttura, infine, ha a che fare con l’ordine, con l’idea di qualcosa di organizzato e prevedibile oppure di disordinato e incerto.

Sono categorie che, a guardarle bene, attraversano gran parte delle esperienze umane. Ed è forse anche per questo che la ricerca pubblicata su Science Advances ha attirato attenzione, visto che va a toccare una delle idee più radicate nello studio del linguaggio. Mettere in dubbio un modello rimasto in piedi per oltre settant’anni non è un’operazione da poco, soprattutto quando quel modello ha influenzato intere generazioni di studi successivi. Lo studio dell’Università del Vermont rappresenta dunque una sfida aperta alla teoria linguistica che per decenni ha legato il significato dei termini soprattutto alla sfera emotiva, proponendo di affiancarle tre nuove dimensioni fondate su potere, sicurezza e struttura.

Fonte: TecnoAndroid