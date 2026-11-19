Apple sta lavorando a un ritocco del Liquid Glass che molti utenti attendevano. Con iOS 27.3 beta 2, infatti, l’azienda di Cupertino prova a riportare su iPhone la sfumatura morbida sotto le barre di navigazione, un dettaglio grafico che caratterizzava iOS 26 e che era sparito con l’ultimo aggiornamento importante. La funzione per il momento è nascosta e disattivata all’interno del codice del sistema operativo, ma lascia intendere che a Cupertino i commenti sul nuovo design vengono ascoltati con attenzione.

La scoperta arriva dall’analisi del codice delle versioni di prova, dove compare anche un confronto diretto fra le due varianti dell’effetto. Il comportamento in questione è legato a un interruttore interno di UIKit chiamato clearglasssoftpocket e riguarda lo stile predefinito delle barre.

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Cosa cambia nel Liquid Glass di iOS 27.3

Il cambiamento si percepisce durante lo scorrimento di una pagina. Oggi i contenuti che passano sotto la barra superiore di un’app, come accade con il titolo Impostazioni, incontrano un bordo netto, cioè una linea ben visibile che separa la barra dall’elenco sottostante. Attivando l’effetto quel confine scompare e il testo si dissolve in una sfocatura graduale, esattamente come succedeva su iOS 26.

Quel taglio così deciso è arrivato proprio con iOS 27. Apple ha modificato l’effetto predefinito sotto le barre di navigazione passando da morbido a netto, e le app che vogliono mantenere la vecchia resa grafica devono richiederla in modo esplicito. In SwiftUI, per esempio, il controllo passa da scrollEdgeEffectStyle() e su iOS 27 lo stile usato di default è .hard, mentre per tornare all’aspetto più delicato del sistema precedente gli sviluppatori devono applicare .soft. Alcuni confronti realizzati sulla stessa schermata mostrano bene la differenza. Da una parte c’è il titolo in alto staccato dall’elenco da una linea, dall’altra le voci che svaniscono man mano che salgono sotto la barra.

La novità però non varrebbe in ogni situazione. Secondo quanto emerso, la sfumatura comparirebbe soltanto con la tinta del vetro impostata al 25% o meno, quindi con un Liquid Glass molto trasparente, e unicamente sulle barre che adottano lo stile predefinito. Le applicazioni che personalizzano la propria barra di navigazione resterebbero invariate.

Un design che Apple continua a correggere

Il Liquid Glass è stato uno dei cambi di interfaccia più discussi degli ultimi anni. C’è chi lo considera fra i migliori rinnovamenti grafici mai proposti da Apple e chi invece lo ha trovato poco leggibile. L’azienda è intervenuta più volte per smussare le critiche, prima con le opzioni Vetro e Con tinta introdotte in iOS 26.1, poi con il restyling di iOS 27, che ha reso più uniforme lo sfondo dietro i contenuti in cima alle app e ha sostituito quelle due scelte con un cursore della trasparenza capace di spaziare da un vetro molto smerigliato a uno quasi trasparente. Dentro questo sistema la sfumatura morbida diventerebbe semplicemente un’alternativa in più. Si tratta di una differenza sottile, che qualcuno potrebbe giudicare trascurabile. Per chi utilizza il Liquid Glass nella sua versione più trasparente, invece, ritrovare l’effetto di iOS 26 rappresenta un piccolo cambiamento che si nota a ogni scorrimento.

La funzione si può già attivare?

Al momento non è possibile. L’effetto dipende da un interruttore interno di UIKit ed è spento di default, nelle Impostazioni non esiste alcuna opzione dedicata e chi installa iOS 27.3 beta 2 non nota nessuna differenza rispetto alla versione precedente. Non è nemmeno garantito che la novità arrivi nella release finale di iOS 27.3. Apple potrebbe renderla il comportamento standard quando il vetro è impostato su livelli molto trasparenti, trasformarla in un’opzione selezionabile oppure accantonarla del tutto, e le prossime beta mostreranno quale strada verrà scelta.

Fonte: TecnoAndroid