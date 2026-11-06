Android, falla critica senza clic: a rischio le versioni 14-17

Una grave vulnerabilità Android permette a un malintenzionato di prendere il controllo dello smartphone senza che il proprietario faccia nulla. Nessun link da aprire e nessun allegato sospetto da scaricare. La falla consente l’esecuzione di codice da remoto sul dispositivo e riguarda tutte le versioni del sistema operativo comprese tra Android 14 e la più recente Android 17. La buona notizia è che il problema è già stato corretto con le ultime patch. Chi usa ancora uno smartphone con Android 12 o 13 invece può stare tranquillo, perché quelle versioni non sono coinvolte.

A lanciare l’allarme è stata direttamente Google, che nel bollettino di sicurezza di novembre ha classificato come critica la vulnerabilità identificata dal codice CVE 2026 58868. Il punto debole si trova nel componente Framework del sistema e la sua pericolosità sta proprio nel fatto che un attaccante potrebbe sfruttarlo senza alcuna interazione da parte della vittima. Di solito le cose vanno diversamente. Nella stragrande maggioranza dei casi serve un passo falso dell’utente, come toccare un collegamento ingannevole o aprire un file arrivato da fonti o app sconosciute. Qui invece questo passaggio non è necessario, ed è per questo che il livello di rischio è stato giudicato così alto.

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Oltre 200 falle corrette con un solo aggiornamento

La falla nel Framework non è certo l’unica affrontata dal colosso di Mountain View. Le patch di sicurezza di novembre intervengono complessivamente su più di 200 vulnerabilità, e ben 23 di queste sono considerate critiche. Tra i problemi più seri ce ne sono anche altri capaci di consentire l’esecuzione di codice a distanza senza che il proprietario del telefono debba toccare nulla. Un pacchetto corposo, insomma, che rende l’aggiornamento di questo mese particolarmente importante per chiunque abbia in tasca un dispositivo con il robottino verde.

Il nodo, come spesso accade nell’ecosistema Android, riguarda i tempi di distribuzione. Pubblicare il bollettino non significa che le correzioni arrivino subito su tutti gli smartphone, perché la consegna degli aggiornamenti dipende dai singoli produttori e dagli operatori telefonici. Persino Google, pur avendo già reso noto l’elenco delle falle sistemate, non ha ancora avviato il rilascio delle patch sui Pixel compatibili. Per i telefoni della casa dovrebbe comunque trattarsi di poche ore o al massimo di qualche giorno.

Quando arrivano le patch e come proteggersi

Sul fronte Samsung la situazione appare già piuttosto definita. Il produttore coreano ha infatti illustrato le novità del proprio aggiornamento di sicurezza di novembre, che approderà sui suoi dispositivi nei prossimi giorni. Per chi possiede smartphone di altri marchi i tempi saranno invece più dilatati e bisognerà pazientare ancora qualche settimana prima di vedere comparire la notifica di aggiornamento.

Nel frattempo c’è un elemento che aiuta a ridimensionare la preoccupazione. Google ha dichiarato che finora non risultano attacchi che abbiano sfruttato concretamente la vulnerabilità CVE 2026 58868. Questo non vuol dire abbassare la guardia, anzi. Il consiglio resta quello di installare l’aggiornamento non appena diventa disponibile sul proprio telefono e di lasciare sempre attivo Google Play Protect, il sistema di protezione integrato che controlla le app e segnala eventuali comportamenti sospetti.

Fonte: TecnoAndroid