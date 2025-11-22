Android Auto migliora con la beta 15.7

Android Auto continua a ricevere aggiornamenti costanti che migliorano l’esperienza alla guida. Google ha rilasciato la versione beta 15.7, un pacchetto che rafforza l’interfaccia e introduce funzioni di controllo più avanzate. I widget diventano finalmente più flessibili grazie a un sistema che consente tre posizionamenti distinti sul display. Gli utenti possono collocarli nella sezione superiore, centrale o inferiore della schermata, regolando anche l’altezza con precisione. Questa scelta permette una migliore integrazione con i diversi layout delle auto moderne.

L’aggiornamento segna anche l’ingresso ufficiale di Gemini, che inizia a sostituire Google Assistant senza modificare il comando vocale di attivazione. La continuità riduce l’impatto del cambiamento e rende più semplice l’apprendimento delle nuove funzioni. Gemini offre risposte naturali, una comprensione più accurata delle frasi e un supporto più fluido durante la guida. La versione beta include inoltre l’integrazione con Gemini Live, che garantisce un’interazione più dinamica grazie a un’elaborazione vocale avanzata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Android Auto: nuova barra di navigazione e rollout graduale di Gemini

L’arrivo dell’assistente non è però disponibile immediatamente per tutti. Google adotta un sistema di rollout graduale, che permette di controllare il comportamento del software e di individuare eventuali malfunzionamenti prima della diffusione a livello mondiale. Installare la beta non basta quindi per accedere subito alle funzioni più innovative.

La versione 15.7 introduce inoltre un test dedicato alla riorganizzazione della barra inferiore. Le app si spostano al centro, mentre l’orologio viene collocato sul lato sinistro e i pulsanti principali finiscono sul lato destro. Alcuni tester segnalano anche un secondo layout con tutti gli elementi centrali. Questa soluzione punta a garantire maggiore leggibilità e una gestione più intuitiva delle funzioni quotidiane. L’obiettivo è semplificare l’interazione durante la guida, riducendo i movimenti necessari per raggiungere i tasti fondamentali. Le nuove versioni possono essere scaricate tramite i canali ufficiali o attraverso piattaforme note che raccolgono i pacchetti di installazione. .