Android Auto, Google conferma il lettore con la linea ondulata

Gli aggiornamenti di Android Auto non arrivano quasi mai a tutti nello stesso momento e capita spesso che una novità compaia sullo schermo di un automobilista mentre resta invisibile per un altro. Proprio per mettere un po’ d’ordine Google ha fatto il punto sulle modifiche dedicate alle app multimediali introdotte negli ultimi mesi. Tra le conferme c’è anche quella sul discusso design con la linea ondulata nel lettore, che non verrà ritirato.

Il riepilogo porta la firma del Community Engagement Manager di Google per Android. In un messaggio rivolto alla community ha elencato cinque interventi recenti su Android Auto, alcuni ancora in fase di distribuzione e altri ormai disponibili su larga scala. Un modo per chiarire cosa sia davvero cambiato nel sistema pensato per l’auto, visto che fino a oggi molte di queste funzioni si erano viste solo a macchia di leopardo.

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Controlli per qualsiasi app e una nuova interfaccia

La prima novità riguarda la possibilità di gestire la riproduzione da qualunque applicazione, YouTube compresa. La funzione aveva iniziato a farsi vedere a marzo proprio con la piattaforma video e da allora si è estesa a un numero crescente di servizi. La conferma ufficiale parla ora di supporto ai flussi audio del browser e alle app di nicchia, con l’obiettivo dichiarato di funzionare con qualsiasi app multimediale. I comandi a disposizione restano però essenziali: riproduzione, pausa e salto del brano. Non è invece possibile aprire l’applicazione per sfogliarne gli altri contenuti.

C’è poi la questione dell’interfaccia interna. Una novità comparsa a più riprese per tutto l’anno ha cominciato a diffondersi in modo più ampio a luglio e Google conferma che l’aspetto delle app multimediali su Android Auto cambierà per alcune di esse nei prossimi mesi, come già annunciato a maggio. Il rinnovamento quindi non riguarderà tutti i servizi contemporaneamente.

Sessioni multiple e riproduzione automatica più intelligente

Tra le funzioni in distribuzione c’è anche lo scorrimento tra le sessioni multimediali attive direttamente dal widget della dashboard. Chi si mette alla guida con un’app aperta e poi passa a un’altra durante il viaggio ritrova entrambe a portata di mano, pronte per essere richiamate con un semplice gesto e senza dover girare tra i menu.

Meno visibile ma probabilmente molto apprezzato è il lavoro svolto dietro le quinte sulla riproduzione automatica. Le app multimediali non utilizzate di recente non verranno più selezionate per l’avvio automatico. Android Auto sarà inoltre in grado di riconoscere chi interrompe spesso l’autoplay e proporrà una finestra per disattivare la funzione in pochi istanti. Google segnala infine una correzione in arrivo per un difetto piuttosto fastidioso, quello della musica che partiva comunque subito dopo l’accensione del veicolo nonostante l’opzione fosse stata spenta.

La linea ondulata non se ne va

Il quinto punto è forse quello che interessava di più agli utenti. Il lettore multimediale con la barra di avanzamento a linea ondulata è destinato a restare. Il nuovo design circola da mesi, ma per molti è apparso e scomparso più volte. Soprattutto nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni di un restyling semplicemente svanito da un giorno all’altro, tanto da far pensare a un passo indietro.

Secondo Google lo scopo della modifica è rendere più immediato capire a che punto ci si trova all’interno di un brano con una semplice occhiata. La scelta ha però diviso parecchio la community di Android Auto e l’azienda sembra intenzionata ad ascoltare i commenti degli utenti su questo nuovo aspetto del lettore.

Fonte: TecnoAndroid