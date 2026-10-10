Android Auto 17.9 beta svela l’arrivo di Magic Cue dei Pixel

Su Android Auto sta per arrivare una delle funzioni più caratteristiche dei Google Pixel. Nel codice dell’ultima versione beta della piattaforma dedicata all’auto sono comparsi infatti diversi riferimenti a Proactive Assistance, lo strumento conosciuto fino a poco tempo fa con il nome di Magic Cue e rimasto finora legato agli smartphone di Mountain View.

Il lavoro degli sviluppatori di Google sulle applicazioni e sui servizi del colosso americano prosegue senza sosta, e la piattaforma pensata per chi guida non fa eccezione. Android Auto nasce con un obiettivo preciso: rendere più comodi e piacevoli gli spostamenti in macchina. L’arrivo di questa funzione va proprio in quella direzione.

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Cosa fa Proactive Assistance e perché era una prerogativa dei Pixel

Per capire di cosa si parla conviene fare un piccolo passo indietro. Magic Cue, oggi ribattezzata Proactive Assistance (in italiano Assistenza Proattiva), è la soluzione con cui Google ha scelto di offrire ai possessori di Google Pixel dei suggerimenti personalizzati nel momento giusto, ovvero quando servono davvero e non a caso.

Il funzionamento si basa su tre elementi. Il sistema può accedere alle informazioni visualizzate sullo schermo, alle notifiche ricevute e alla posizione dell’utente. Incrociando questi dati riesce a proporre l’indicazione più utile nel contesto in cui ci si trova, senza bisogno di una richiesta esplicita. È proprio questa capacità di anticipare le esigenze a dare il nome alla funzione, che fino a oggi era rimasta confinata ai telefoni della gamma Pixel. Portare uno strumento del genere in auto ha una certa logica. Mentre si guida l’attenzione deve restare sulla strada, e un aiuto che si presenta da solo quando serve può alleggerire parecchio le interazioni con il sistema di bordo.

Le tracce nel codice di Android Auto 17.9 beta

A svelare le intenzioni di Google è il codice della versione 17.9 beta di Android Auto. Al suo interno compaiono alcune stringhe che non lasciano molti dubbi: la società sembra pronta a integrare il supporto a Magic Cue, o meglio a Proactive Assistance, come del resto aveva già promesso nei mesi scorsi.

Le righe individuate fanno riferimento a entrambi i nomi, segno di un passaggio di consegne ancora in corso. In una si legge che grazie a Magic Cue Gemini può mostrare suggerimenti personalizzati pensati per far risparmiare tempo. Un’altra riporta la stessa descrizione ma con il nuovo nome Proactive Assistance. Ci sono poi le voci dedicate alla gestione delle impostazioni, anche qui presenti in doppia versione, e una stringa molto esplicita che parla della possibilità di ricevere i suggerimenti di Gemini direttamente in auto.

Google, dal canto suo, ha già offerto una breve anteprima di ciò che la funzione sarà in grado di fare sulla piattaforma per i veicoli. In quella dimostrazione l’accento è stato posto soprattutto sulla capacità di interagire con le notifiche, che rappresentano uno dei punti di contatto più frequenti tra smartphone e auto durante la guida.

Mancano invece ancora i dettagli sulle tempistiche. Il colosso statunitense non ha comunicato quando Proactive Assistance verrà resa disponibile per tutti gli utenti di Android Auto, e per conoscere la data del rilascio servirà un annuncio ufficiale da parte di Google.

Fonte: TecnoAndroid