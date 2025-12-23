Android Auto 15.9 arriva per tutti: Google apre la strada a Cast in auto

Android Auto continua ad aggiornarsi in modo silenzioso ma strategico. In queste ore è partita la distribuzione della versione 15.9, un rilascio stabile destinato a tutti gli utenti e che, con ogni probabilità, rappresenta l’ultimo aggiornamento dell’anno. A prima vista non introduce cambiamenti evidenti nell’interfaccia, ma sotto la superficie prepara un’evoluzione potenzialmente rilevante per il futuro dell’infotainment in auto.
Un aggiornamento tecnico che guarda avanti
Con Android Auto 15.9, Google ha integrato la libreria AndroidX MediaRouter, un componente che fa parte di Android Jetpack. Dal punto di vista pratico, questa integrazione è il prerequisito fondamentale per abilitare la funzione Cast.
MediaRouter consente alle applicazioni di individuare dispositivi compatibili con la riproduzione di contenuti multimediali. Il fatto che ora sia presente anche all’interno di Android Auto indica che il sistema di bordo dell’auto potrà essere riconosciuto come una destinazione Cast vera e propria, almeno dal punto di vista tecnico.
L’auto come dispositivo Cast
Secondo quanto individuato dai colleghi di androidsage.com, all’interno del codice della versione 15.9 sono presenti riferimenti espliciti a questo nuovo comportamento. In altre parole, lo smartphone Android potrebbe “vedere” il display dell’auto come un dispositivo in grado di ricevere audio e video tramite Cast.
Non significa che la funzione sia già attiva o utilizzabile. Google, con questo aggiornamento, sembra piuttosto aver preparato il terreno. L’abilitazione vera e propria potrebbe arrivare in un secondo momento, tramite un aggiornamento lato server o con una versione futura dell’app.
Cosa potrebbe cambiare davvero
L’eventuale arrivo di Cast su Android Auto rappresenterebbe un passo importante, soprattutto per gli utenti più esperti del sistema. La possibilità di inviare contenuti multimediali direttamente allo schermo dell’auto aprirebbe scenari finora preclusi, anche se restano da chiarire limiti, modalità di utilizzo e soprattutto le restrizioni legate alla sicurezzadurante la guida.
Al momento non esistono indicazioni ufficiali su come Google intenda implementare questa funzione, né su quali app potranno sfruttarla. È plausibile che l’azienda proceda con molta cautela, vista la natura delicata dell’ambiente automobilistico.
Rollout graduale e tempi variabili
La distribuzione di Android Auto 15.9 segue il classico schema a rilascio graduale. L’aggiornamento potrebbe non comparire subito per tutti e richiedere alcuni giorni prima di raggiungere l’intera base utenti. Si tratta di una procedura standard, utile a intercettare eventuali problemi e intervenire rapidamente senza impatti su larga scala.